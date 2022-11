El Mirandés logra una importante victoria frente al Tenerife en el regreso de Gelabert

El Mirandés volvió a reencontrarse con la victoria tras seis jornadas perdiendo en la visita del Tenerife al Estadio de Anduva (1-0) gracias a un gol de César Gelabert que se reencontraba con su afición tras diez meses alejado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla.



Los de Joseba Exteberria no ganaban desde la visita del Real Zaragoza, pero supieron reaccionar y sumar una victoria moral que vale tres puntos ante un Tenerife que no termina de reaccionar a pesar de hacer una gran primera parte en la que el Mirandés sufrió pero que le ayudó a salir con todo y trabajarse la victoria.



El cambio de Mraz por Gelabert fue un acierto del técnico del Mirandés Joseba Etxeberria, pues el palentino abrió el campo y eso dificultó más la defensa del Tenerife que poco a poco fue desapareciendo del partido.



El conjunto tinerfeño tuvo el dominio del balón en los primeros minutos de partido pero sin generar peligro, de hecho ninguno de los dos equipos tuvo una ocasión clara, aunque si se vio a los de Ramis con mucho más atrevimiento que a los locales que retenían a los chicharreros.



Pero el paso de los minutos dieron más balón a los de Joseba Etxeberria pero tampoco sirvió de mucho porque el equipo no se acercó a la portería de Soriano, sólo al final, Pinchi pudo sorprender aunque el guardameta insular estuvo muy atento.



El Mirandés comenzó mejor la segunda parte, pero una vez llegan al área, les costó mucho encontrar la portería facilitando mucho el trabajo de Soriano, ya que a pesar de estar el balón gran parte del tiempo en el área mirandesa, no llegaron a disparar.



Los jabatos se adelantaron gracias a un tanto de Gelabert, quién volvió a lo grande tras diez meses apartado de los terrenos de juego por su lesión y dio el primer gol al Mirandés con un disparo desde cerca de la frontal del área que golpeó en el palo derecho y se fue dentro de la portería de Soriano.



La nota negativa del partido fue la lesión del lateral derecho del Mirandés, Raúl Parra quién se retiró con molestias en la rodilla cuando restaban doce minutos de partido, mientras su equipo, controló el partido pensando en los tres puntos ante un Tenerife que estuvo desaparecido en la segunda mitad.



De hecho, el Mirandés tuvo ocasiones para ampliar la ventaja y no fue hasta el descuento cuando el Tenerife tuvo la primera ocasión clara del partido, un disparo de Sipcic de cabeza, pero la defensa jabata se hizo fuerte.

Ficha del partido:

1-Mirandés: Alfonso Herrero, Parra (Santos min 79), Alex Martín, Navas, Barbu, Salinas, Nico Serrano, Beñat Prados (Manu García min 72), Oriol Rey, Pinchi y Mraz (Gelabert min 63).



0-Tenerife: Soriano, Mellot, Sipcic, Sergio González (León min 69), Buñuel, Teto Martín, Aitor Sanz (Larrea min 46), Javi Alonso (Alasan min 84), Appiah (Dauda min 61), Iván Romero, Enric Gallego (Borja Garcés min 69)



Gol: 1-0 M.71: Gelabert.



Árbitro: Milla Alvéndiz (comité andaluz). Amonestó por el conjunto local a Manu García (min 73) visitante a Aitor Sanz (min 14), Buñuel (min 59), Sipcip (min 89)



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 celebrado en el Estadio Municipal de Anduva ante 2249 espectadores.