Mehdi Nafti, en su presentación: "¿Quién puede decir que no al Leganés?"

Mehdi Nafti, nuevo entrenador del Leganés, aseguró durante su presentación que es consciente del nuevo reto profesional que se le plantea y de que recoge el testigo dejado por un técnico que es historia del club como Asier Garitano.

"Todo ha ido muy rápido, pero quién puede decir no a un proyecto como el del Leganés. Ha sido sin pensarlo... Es un escalón en mi carrera como entrenador. Una experiencia más, pero no una experiencia cualquiera. Sé dónde estoy y dónde meto los pies. Sé qué tipo de entrenador había aquí, vengo con muchísima ilusión", dijo.

"Intento no pensar en lo anterior y centrarme en el reto bonito que tengo por delante y en el partido de mañana contra el Cartagena. Estoy aquí para aportar mucha energía. Tengo ambición a nivel personal y colectivo. Para mí es un reto muy bonito. No me pesa. Estoy acostumbrado a situaciones complicadas. Me gustan los retos", añadió.

Nafti afirmó que no ha hablado con su predecesor y reconoció que todo ha sucedido muy rápido: "No sé cuantos puntos tenemos, no sé a cuánto estamos de la salvación y a cuánto del 'playoff'. Lo digo de corazón. No tengo las estadísticas de todos los equipos, me centro en los míos. Me centro en lo que tengo por falta de información. En mi caso el tópico de partido a partido es cierto".



"He tenido poco tiempo para ver realmente lo que fallaba. Lo único que puedo decir es que he visto muchos partidos del Lega, no todos. El equipo ha competido en casi todos los partidos", agregó ante los medios.

En esa línea, indicó: "No me gusta hablar de suerte, pero el equipo, en esos momentos, ha tenido problemas de puntos. Pero cuando se entra en ese bucle negativo, se necesita a veces un cambio. A corto plazo vamos a intentar limpiar la cabeza de los jugadores. En el medio plazo intentaremos inculcar sobre nuestros propios conceptos".



"Es verdad que las dos áreas han tenido fallos, mala suerte... esa suerte ha fallado en muchos partidos. Claro que hay cosas que mejorar, si no estaría aquí. Pero soy consciente del potencial de este equipo. La balanza ha ido del lado malo en muchos partidos", subrayó.

Asimismo, aseguró que el único objetivo que se plantea a día de hoy es ganar al Cartagena en su próximo duelo, aunque solo piensa en los suyos: "Han tenido una racha buena, con varias victorias seguidas. Tienen jugadores importantes, pero la importancia que le doy al Cartagena ahora es mínima. Donde hemos puesto el foco es en mi plantilla".

Para lograr el triunfo espera contar con el apoyo de los seguidores: "Obviamente el sentimiento de tristeza que pueda tener la afición con la marcha de Asier es entendible con lo que ha hecho para este club. Quiero que la gente sea positiva. Que animen a los chicos. Estoy convencido de que los chicos lo van a dar todo, absolutamente todo".



"Nunca me ha gustado pedir algo a la afición hasta que el entrenador pueda demostrar algo. Aquí se juzgan los resultados, pero pido que animen a los jugadores. Sé que lo van a hacer. Para recibir tienes que dar. A ver si podemos recuperar la alegría cuanto antes", explicó. Sobre sus primeras sensaciones, declaró: "Me he encontrado con un vestuario tristón. Con cara de pena. Si compites y no ganas, es normal que no haya música en el vestuario. El mejor tratamiento son tres puntos".

En ese vestuario se encuentra Borja Garcés, de quien su antecesor en el cargo dijo que no volvería a jugar con el equipo después de marcharse a una boda sin permiso suyo ni del club. Nafti ha querido pasar página al respecto.

"Cuando yo he preguntado al club si podía contar con todos, la respuesta ha sido positiva. Lo que haya pasado antes no está en mis manos. Yo puedo controlar lo que pase ahora. Te digo más: tampoco estamos para tirar cohetes en la zona ofensiva", manifestó. "El jugador entrará en convocatoria mañana y si lo necesito, tendrá minutos. A partir de ahora están todos en una igualdad deportiva, incluso los chavales. Jugarán los mejores para zanjar este tema", afirmó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado