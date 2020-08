El médico del Fuenlabrada desaconsejó viajar a A Coruña un día antes de la disputa de la última jornada

El informe que se ha hecho público este sábado del Juez Instructor de la Federación Española de Fútbol recoge todas las conversaciones y conclusiones que le llevan al Juez a proponer el descenso del Fuenlabrada a Segunda B además de una multa de 15.001 euros.

En la apreciación que hace el Juez de que el Fuenlabrada ha actuado de mala fe probablemente tenga que ver la declaración del médico del conjunto fuenlabreño, en la que reconoce que los positivos se conocían los domingos (por lo que desaconseja el viaje), y la posterior declaración al respecto del presidente Jonathan Praena, tras la que el Juez señala que "el Presidente dice que el médico tenía serias didas, por ello era reacio a la realización del viaje, pero que al final les dejó manga ancha de poder viajar. Sin duda alguna, el Presidente vierte toda la responsablidad del viaje en la figura del máximo responsable a nivel médico del club, pero también reconoce [...] que el médico no se mostraba conforme con el viaje. Llama poderosamente la atención [...] que los dirigentes de un club desoigan y obvien los consejos médicos del máximo responsable [...] y camuflen sus recomendaciones minorando la importancia de las mismas en un momento de pandemia tan difícil."

El Juez Instructor propone el descenso a Segunda B del Fuenlabrada y una multa de 15.001 euros La propuesta del Juez, del que el Fuenlabrada ha vuelto a pedir la recusación que le ha sido denegada, deber ser ahora ratificada por el Comité de Competición. 15 ago 2020 - 16:14

"¿Cómo pueden hacer caso omiso a sus consejos en una materia de tanta relevancia? Muy fácil, lo sabían y lo ocultaron conscientemente", prosigue el escrito. (Página 22 del informe)

La decisión debe ser ratificada por Competición, y el Fuenlabrada dispondrá de diez días para presentar alegaciones.

Lo que el médico del Fuenlabrada reconoció ante el Juez

- Instructor (I): En cualquier caso, según usted, el domingo no lo tenía confirmado, pero había sospechas de que podía haber cuatro casos positivos

- Médico (M): Sí

- (I): Conociendo el riesgo que eso implica, ¿usted en algún momento desaconsejó el viaje a La Coruña?

- (M): El domingo por la noche, sí. Se habló con LaLiga y se desaconsejó el viaje a La Coruña.

- (I): ¿No cree que lo más prudente en esas condiciones hubiera sido suspender el viaje? A la vista del resultado producido con veintiocho contagiados, es evidente que hubiera sido lo más prudente.

- (M): Se planteó, se planteó... La suspensión, una de las cosas que se plantearon fue esa a LaLiga.

- (I): Pero usted como profesional, ¿lo desaconsejó? Viajar a La Coruña.

- (M): Sí.

CASO FUENLABRADA | El médico del equipo madrileño reconoce que el DOMINGO aconseja NO VIAJAR a A Coruña. pic.twitter.com/VVuZeeIj0q — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) August 15, 2020

La conversación que se recoge después con el Presidente, dice lo siguiente (Página 22)

- (I): ¿Pero quién toma la decisión entonces de viajar y de volar a La Coruña?

- (P): LaLiga, siempre. Somos unos mandados en esto.

- (I): ¿A pesar de que su médico les desaconsejaba viajar porque no lo consideraba prudente?

- (P): No estrictamente, porque al final cuando ya se coge el protocolo y se habla con LaLiga y habla con los laboratorios, ven que no hay contacto estrecho y que no hay una trazabilidad con los laboratorios, ven que no hay contacto estrecho y que no hay una trazabilidad epidemiológica, y es un poco más reticente en... deja un poco más de manga ancha de poder viajar, pero al principio de todo, pues tenía sus serias dudas de poder viajar.