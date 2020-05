Manolo Vizcaino: "Estadio Carranza sería una buena alternativa al nombre, pero que opinen los cadistas"

En Cádiz se habla estos días en la posibilidad de cambiar el nombre al estadio en el que juega el Cádiz CF. El Ramón de Carranza incumple la Ley de Memoria Histórica y el nombre podría cambiar.

De ello habló este sábado Manolo Vizcaino, el presidente del Cádiz, con Paco González en Tiempo de Juego: "No tenemos conocimiento oficial por parte del Ayuntamiento. Las Leyes hay que cumplirlas, y parece que el nombre incumple esa Ley de la Memoria. La marca 'Estadio Carranza' espero que no se pierda. Si se puede cumplir la Ley y que la marca no se pierda, sería lo mejor. Eso es lo que creo, pero que sean los cadistas los que opinen. 'Estadio Carranza' sería buena alternativa como nombre, pero que sean los cadistas quienes decidan. Para mí sería una pena que se perdiera ese 'Carranza'", comentó.

Estadio Michael Robinson; el Ayuntamiento vuelve a plantear el cambio de nombre del coliseo cadista El consistorio aprovecha una recogida de firmas por internet para ponerle el nombre del exjugador inglés y reabrir un debate que no tuvo respaldo social COPE Cádiz 30 abr 2020 - 19:17

El presidente Vizcaino confirmó que pudo hablar con 'la voz del Cádiz', Theo Vargas, que ingresó hace unos días por coronavirus, y su salida de la UCI fue muy celebrada: "He podido hablar con él, le he podido entender perfectamente. Hemos estado muchos pendientes de él. Cuando entró no había muy buenas noticias, pero con su fuerza ha podido salir. Le quedan diez días para salir del hospital".

Además, el Cádiz ha aprovechado las circunstancias del coronavirus para sacar una camiseta benéfica, con la palabra 'Gracias' en el pecho: "Es para dar las gracias a los colectivos que han estado físicamente en primera línea. Llevamos ese escudo a modo de Campeones del Mundo". Cuesta 30 euros y se puede comprar en la web del club".

Camiseta Solidaria del Cádiz con el lema 'Gracias' en el pecho

¿Es fácil convencer a Fali?

En cuanto a Fali, cuya postura sigue siendo la de no volver a los entrenamientos mientras dure la pandemia, tal como explicó hace unos días en Tiempo de Juego, dijo que "estamos convenciéndolo, estamos en ello, es un magnífico chaval. Lo hace de corazón, como todo. Poco a poco hay que irle convenciendo, el miedo es libre".

► Vuelve a escuchar: Fali, en Tiempo de Juego: "¿Hay 400 muertos al día y estamos pensando en querer entrenar y jugar?"