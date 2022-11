El Málaga rescata un punto frente a un buen Sporting en el tramo final del partido

El Málaga rescató un punto en el tramo final del encuentro con un gol del defensa Juande Rivas, tras un córner, ante un Sporting, que soñó durante 86 minutos con conseguir un hermoso botín en el estadio de La Rosaleda al adelantarse en la primera parte con el tanto del delantero Cristo González.



El equipo malagueño en una situación agónica, apoyado por su público, inició el partido tanteando al rival, que no se mostró para nada defensivo, y con su filosofía de juego de ataque, buscaba crear peligro a una defensa, cuyos laterales Jonas Ramalho y Unai Bustinza, no jugaban en su demarcación natural.



El Málaga marcaba el ritmo del encuentro con una fuerte presión en el centro del campo, con el centrocampista senegalés Alfred Ndiaye, que cubría buena parte del terreno e incluso se sumaba al ataque, ante un conjunto asturiano, que no mostraba ningún tipo de miedo y jugaba contra la necesidad del rival.



Los minutos transcurrían y las ocasiones no llegaban por ninguno de los dos equipos. Acercamientos esporádicos a ambas áreas y algo mejor el Sporting, que impuso su ritmo al encuentro, dominando a un Málaga irregular y con escaso protagonismo.



El Sporting se notaba que estaba mejor en el campo y sus transiciones llegaban con claridad a la portería del Málaga, hasta que una cabalgada de Pol Valentín por la derecha, dejando a su par detrás, su centro, tras un nuevo error defensivo, lo aprovechó en el área pequeña el delantero Cristo, para batir al guardameta Rubén Yáñez.



A los locales se le sumaban los problemas, un equipo a la deriva, el jugar con la presión de ir con el marcador en contra y la escasa calidad ofensiva para intentar buscar el empate.



El técnico del Málaga Pepe Mel, intentaba con los cambios de que su equipo reaccionara, pero en la segunda parte, ni un lanzamiento a portería, con un Sporting bien plantado, defendiendo con haínco el valioso trofeo de la victoria momentánea y buscando la sentencia con diversas ocasiones.



El partido derivaba en una nueva derrota, pero en un saque de esquina apareció el defensa Juande Rivas, con la colaboración del guardameta Diego Mariño, que falló en la salida y el central malaguista empujó el balón consiguiendo el empate en el minuto 86.

1-1, que deja al Málaga colista con 10 puntos, a cuatro puntos de la permanencia, y al Sporting con 23, cerca de los puestos de promoción de ascenso.

Ficha del partido

1. Málaga: Rubén Yáñez; Ramalho (Juanfran, m. 78), Juande, Escassi (Febas, m. 46), Bustinza; Hervías (Chavarría, m. 60), Ndiaye, Luis Muñoz (Ramón Enríquez, m. 57), Cristian; Loren (Fran Sol, m. 78) y Rubén Castro.



1. Sporting: Diego Mariño; Pol Valentín (Arguelles, m. 80), Izquierdoz, Insua, Cote; Juan (Guille Rosas, m. 46), Zarfino, Rivera, Jordan (Queipo, m. 64); Cristo (Djuka, m. 64) y Campuzano (Nacho Méndez, m. 68).



Goles: 0-1: m.32; Cristo, 1-1: m.86: Juande.



Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Juande (m. 10), Luis Muñoz (m. 14) y Hervías (m. 42), y a los visitantes Campuzano (m. 37), Cote (m. 41), Rivera (m. 62) y Pol Valentín (m. 78).



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda ante 17.140 espectadores.