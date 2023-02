El Málaga se acerca a la salvación con una goleada al Real Zaragoza y un doblete de Rubén Castro

El Málaga, quizás en el mejor partido de la temporada, se agarra a la permanencia, ahora a cinco puntos del Racing, con una victoria clara y contundente ante el Zaragoza (3-0) y con tres soberbios goles, dos del delantero Rubén Castro, máximo goleador nacional con 285 tantos, doblegó a un desdibujado rival.



El equipo malagueño, ante una de sus últimas oportunidades, no quería fallar de nuevo y salió muy motivado, presionando al rival en su campo y con alguna acción de estrategia que pudo cambiar el signo del encuentro.



El Zaragoza acusó el dominio malaguista unos minutos y empezó a desactivar al rival con balones rápidos por las bandas, sobre todo por la izquierda, donde se encontraba Bebé, un estilete por su rapidez y definición.



El partido transcurría sin muchas incidencias, con un Málaga que se apoyaba en la calidad del centrocampista Fran Villalba, que ofrecía sus pases y centros para intentar que sus compañeros aprovecharan alguno de ellos, aunque el guardameta Cristian Álvarez, no sufría en exceso.



El conjunto aragonés bajó un tramo la guardia para coger aire y pulmón, pero seguía con su plan: férrea defensa y rápidas transiciones por ambas bandas, que creaban peligro en una zaga, la del Málaga, titubeante y nerviosa.



La ocasión más clara fue por parte del Zaragoza, el delantero Giuliano, se aprovechó de un error en la cesión del centrocampista Genaro Rodríguez al guardameta Rubén Yáñez, pero no pudo finalizar porque se interpuso en su disparo el central Jonás Ramalho, enviando el balón a córner.



En esa misma jugada, el delantero Bebé apuntó con su lanzamiento a Rubén Yáñez, que despejó y su compañero Vada, no supo aprovechar el rechace enviando el esférico fuera.



El Málaga estaba pasando su peores momentos y lo mejor y deseado fue llegar al descanso. El juego no estaba dando resultado, tampoco la posición del centrocampista senegalés Alfred Ndiaye, por detrás del punta, sorprendía al rival, por lo que llegó la entrada del delantero Rubén Castro.



El máximo goleador del Málaga, seis tantos, cambió la dinámica del partido, tras un centro de uno de los mejores Fran Villalba, que remató Rubén Castro dentro del área pequeñ, batiendo a Cristian Álvarez, en el minuto 56.



Al Zaragoza se le trastocaron los planes con el gol inoportuno y no esperado, adelantó líneas para buscar el empate y cogió el mando del encuentro, gracias al empuje y a que el Málaga le concedió el balón y se dedicó a defender la escasa renta.



Pero el fútbol es inesperado y cuando peor lo estaba pasando el Málaga, uno de los refuerzos en el mercado invernal, el centrocampista Lago Junior se fue a la frontal del área grande y con un lanzamiento seco, que tocó el poste izquierdo de la portería de Cristian Álvarez, anotando el segundo gol en el minuto 75.



Los minutos corrían, el Zaragoza movía el banquillo, pero el Málaga estaba asentado y encima tenía a Rubén Castro en estado de gracia, porque volvió a marcar tras un pase de Álex Gallar, y viendo la salida del guardameta Cristian Álvarez, le picó el esférico anotando el tercero.



Era el octavo gol del canario y consumó un récord, máximo goleador nacional de todas las categorías con 285 goles.



Final, y el Málaga que se quiere agarrar a la permanencia ante un Zaragoza, que acumula dos derrotas consecutivas.

Ficha del partido

3 - Málaga: Rubén Yáñez; Delmás, Ramalho, Juande, Cristian (Javi Jiménez, min.77); Lago Junior (Appiah, min.88), Ndiaye (Rubén Castro, min.46), Genaro, Febas; Fran Villalba (Gallar, min.65) y Fran Sol (Escassi, min.65).



0 - Zaragoza: Cristian Álvarez; Larra (Fran Gámez, min.64), Lluis López, Jair, Nieto; Bermejo (Puche, min.64), Francho, Alarcón (Manu Molina, min.77), Bebé; Vada (Pau Sans, m.77) y Giuliano (Makhtar, min.82).



Goles: 1-0, min.56: Rubén Castro. 2-0, min.75: Lago Junior. 3-0, min.82: Rubén Castro.



Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité Vasco). Amonestó a los visitantes Larra (min.19) y Giuliano (min.80).



Incidencias: partido de la jornada 28 de LaLiga SmarBant disputado en el Estadio de La Rosaleda ante 16.164 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del que fuera entrenador del Málaga Marcos Alonso y del ex jugador Cristian Atsu, además de las víctimas por el terremoto de Turquía y Siria.