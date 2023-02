Luis Rioja lidera el triunfo del Alavés

Luis Rioja lanzó este domingo al Deportivo Alavés con tres goles en la primera mitad y hundió a la UD Ibiza en el fondo de la clasificación del LaLiga Smartbank, aunque los isleños estuvieron cerca de meter el miedo en el cuerpo del conjunto vasco que logró la quinta victoria consecutiva.



Rioja confirmó su gran momento de forma con tres goles que recortó el Ibiza con un gol de Diop antes del descanso y un penalti que transformó Ekain tras pasar por vestuarios, para echarle pimienta a un partido que se cerró cuando el colegiado expulsó a dos jugadores visitantes en la recta final de un duelo que sentenció Xeber Alkain.

Los de Luis García Plaza acechan de esta forma el liderato del que le separa un solo punto, mientras el Ibiza se coloca a once de la salvación.



Tras el primer aviso de lo ibicencos y la intervención de Antonio Sivera llegó el torbellino vitoriano que tuvo mucho acierto de cara a gol encarriló el partido en media hora casi perfecta.



A los 11 minutos, Luis Rioja adelantó a los babazorros al culminar una buena acción defensiva de Toni Moya que cedió al sevillano para que cruzara el balón al guardameta visitante.



El equipo de Luis García Plaza no cambió el plan después de ponerse adelantarse y logró el segundo con algo de fortuna. De nuevo Luis Rioja logró colar un gol de falta tras dos errores consecutivos de la zaga de la escuadra de Lucas Alcaraz, que no defendió bien un libre directo junto a la línea de fondo.



Con todo a favor para los vascos, el futbolista andaluz lograba el tercer gol al transformar un penalti claro, que dejaba el partido prácticamente sentenciado. Así lo decía el resultado y el juego.



Sin embargo todo cambió al filo del descanso. Diop recortó distancias y tras el paso por vestuarios el Ibiza se metió de lleno en el partido con un penalti que convirtió Ekain. Para entonces, en el parón, Lucas Alcaráz revolucionó a su equipo con cuatro cambios en busca de un reacción que llegó.



Fue un penalti riguroso que señaló el colegiado después de consultar el monitor del VAR.



El Alavés reaccionó con varias llegadas a la meta pitiusa, pero el duelo ya era otro. Con 3-2 y toda la segunda parte por jugar alentó a los baleares, que plantaron cara a los albiazules durante muchos minutos a través de un juego de tú a tú y rompiendo el ritmo alavesista con faltas tácticas.



Esto generó muchas dudas al conjunto local, que aclaró sus ideas cuando Mamadou Sylla forzó una nueva tarjeta roja a un rival. La dureza de Fausto Grillo, que ocupaba la última posición de la zaga, fueron determinantes para que Moreno Aragón expulsara al jugador del plantel ibicenco en el minuto 85.



Tampoco llegó la tranquilidad a la escuadra vasca con un jugador más, aunque ya en el descuento y con una nueva expulsión visitante, el Alavés encaró mejor la recta final.



Un lance entre Marcos Mauro y Carlos Benavídez acabó con el futbolista del Ibiza en el vestuario. En una de las últimas jugadas Xeber Alkain, certificó la quinta victoria del Alavés.

FICHA DEL PARTIDO:

4 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Javi López; Blanco (Benavídez, min.83), Moya (Sevilla, min.83); Rober (Guridi, min.54), Luis Rioja, Jason (Alkain, min.83) y Villalibre (Sylla, min.69).

2 - UD Ibiza: Fuzato; Joseda, Grillo, Martín (Javi Vázquez, min.46), Escobar (Mauro, min.46); Alarcón (Kaxe, min.78) , Appin (Bogusz, min.46), Diop, Suleiman (Morante, min.46); Herrera y Ekain.

Goles: 1-0, m.11: Rioja. 2-0, m.23: Rioja. 3-0, m.36: Rioja, de penalti. 3-1, m.41: Diop. 3-2,m.51: Ekain, de penalti. 4-2, m.95: Alkain.

Árbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Expulsó con roja directa a Grillo (min.85) y a Mauro (min.91). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Rober (min.6) y Abqar (min.53) y a los visitantes Escobar (min.27), Martín (min.44) yMorante (min.82).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incidencias: Partido correspondiente a vigesimoctava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 13.592 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los terremotos de Turquía y Siria.