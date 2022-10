El Lugo suma una importante victoria y frena la escalada del Burgos, que pierde por primera vez

El Lugo infligió la primera derrota de la temporada (2-0) al Burgos, un resultado positivo que le sirve para coger aire y cortar una serie de siete partidos sin ganar, con dos puntos de veintiuno posibles.



La necesidad asfixiaba al Lugo y a su entrenador, Hernán Pérez, y un tanto de Alberto Rodríguez a la media hora, en una falta que colgó el brasileño Zé Ricardo, y otro de Chris Ramos, que previamente tocó el balón con la mano, en el inicio del segundo periodo le dieron tres puntos vitales antes de recibir al Mirandés en otro partido de urgencias.



El Burgos echó de menos a su portero titular, José Antonio Caro, que aún no ha encajado goles esta temporada, pero mostró convencimiento en ataque con una falta lejana de Borja González que se fue por encima del arco de Óscar Whalley.



La confianza de los castellanos en campo contrario contrastó con las dudas que le empezaron a surgir en la retaguardia. Dani Barrio no estuvo del todo seguro en dos acciones seguidas, una de ellas tras un centro de Señé que Jaume Cuéllar intentó cazar entre los centrales a los 19 minutos.



El Lugo vio la posibilidad y a la media hora, en una falta de Bermejo sobre Chris Ramos, Zé Ricardo metió un centro preciso al área y encontró la cabeza del defensa Alberto Rodríguez, que sorprendió a la zaga y batió al portero del conjunto burgalés, quien pudo hacer algo más. Desde el 7 de mayo no estaban por detrás en el marcador los de Julián Calero, casi medio año.



La peor noticia para el Lugo fue la lesión de Manu Barreiro por una mala caída sobre su rodilla izquierda. Pudo acabar la primera parte, empezó la segunda con un vendaje y finalmente fue sustituido.



Para entonces, el conjunto gallego ya había anotado el segundo, un gol de Chris Ramos con polémica a los 45 segundos de la reanudación. Un despeje de Zabaco golpeó involuntariamente en la mano del delantero, que se quedó solo ante Dani Barrio y resolvió con acierto. El VAR revisó la acción, pero no cambió la decisión del colegiado.



El Burgos intentó reaccionar con los cambios de Calero y en las filas locales debutó en partido oficial el hispano-venezolano Ces Cotos, quien recibió una dura entrada de Curro Sánchez a los 83 minutos que le costó la roja al centrocampista visitante y facilitó un final sin sobresaltos para los gallegos.

Ficha del partido

2 - Lugo: Óscar Whalley; Loureiro, Xavi Torres, Alberto Rodríguez, Zé Ricardo (Lebedenko, m.87); Cuéllar (Ces Cotos m.62), Juanpe Jiménez (Marc Carbó, m.62), Señé, Sebas Moyano (Clavería, m.87); Chris Ramos y Manu Barreiro (El Hacen, m.51).



0 - Burgos: Dani Barrio; Borja González, Córdoba, Zabaco (Mumo, m.57), Matos (Juan Hernández, m.80); Elgezabal, Atienza; Bermejo (Artola, m.71), Curro, Gaspar (Mourad, m.57); y Valcarce (Berjón, m.71).



Goles: 1-0, M.30: Alberto Rodríguez. 2-0, M.46: Chris Ramos.



Árbitro: Trujillo Suárez, del Comité Tinerfeño. Expulsó con roja directa a Curro (m.83). Además, mostró amarillas a Juanpe (m.9), Zé Ricardo (m.23), Xavi Torres (m.76) y Loureiro (m.88), del Lugo; y a Bermejo (m.30) y Mumo (m.81), de los burgaleses.



Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 2.345 aficionados. Antes del partido, los jugadores de ambos equipos se unieron en la lucha contra el cáncer de mama y el equipo local jugó con su camiseta rosa en lugar de la rojiblanca.