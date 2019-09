El 'lío' del VAR en LaLiga Smartbank: la plantilla del Elche, desconcertada con su uso

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', y varios de sus jugadores se han mostrado molestos y desconcertados con el funcionamiento del VAR tras el partido ante el Tenerife (1-1) al considerar que perjudicó los intereses del equipo ilicitano.

Esta acción, ya en los instantes finales del encuentro, se suma a las vividas en partidos ante Zaragoza (1-0) o Lugo, en los que el conjunto ilicitano se sintió perjudicado por la aplicación del vídeo arbitraje.

El técnico soriano, que se declara defensor "acérrimo" del VAR, afirmó que al Elche no se le señaló a favor un penalti "escandaloso" por una mano de un defensor después de que la acción fuera revisada, con el juego detenido, durante varios minutos.

"No entiendo nada. No entiendo a los del VAR. Y soy defensor del VAR", dijo molesto Pacheta, quien recordó que su equipo perdió en Zaragoza por un penalti decretado tras revisión de la jugada, ya en los últimos minutos.

"Me pitaron uno en contra en Zaragoza. Y a mí no me lo pitan. No me voy a callar. A mí me parece penalti. Y a los comentaristas de la televisión, también. Que no se enfade nadie. Creo que el árbitro ha hecho un buen arbitraje, pero ahí se equivocó", insistió.

"Nos dijeron que las manos que no están en posición natural son penalti. Si pega y se va a córner, vale, pero ahí iba al remate de un jugador mío. Es demasiado claro. Soy defensor del VAR, pero debe evolucionar más rápido", apostilló.

El portero Edgar Badía, por su parte, lamentó que en los "detalles" el VAR no se esté comportando de forma justa con el equipo ilicitano en estas primeras jornadas del campeonato.

"El VAR está para ayudar, pero siempre hay detalles. Contra el Lugo hubo dos acciones que no se pitaron penalti", recordó el guardameta, quien añadió que esta temporada "casi todas las manos se han pitado penalti".

El defensa Juan Cruz también lamentó que el colegiado no fuera a la pantalla del VAR a revisar personalmente la jugada.

"No quiso ir a verlo, no lo entiendo. Estas jugadas dependen más de lo que interpreten los árbitros que de la propia regla. En este caso, decidió no pitar. Ya que has parado (el partido), al menos ve a verla", concluyó.