El líder despierta a tiempo en Anduva

El Mirandés no pudo dar la sorpresa y terminó cayendo ante el Eibar en un partido que dominó en la primera parte, pero se le hizo muy largo y no pudo aguantar el envite final de un rival que sueña en grande por conseguir el ascenso directo.



Era la jornada propicia para marcar diferencias en las plazas de ascenso directo y los de Garitano no lo desaprovecharon a pesar de que tuvieron que sufrir mucho para sumar la victoria.



El Eibar dejó claro desde un inicio que la defensa del liderato pasaba por Anduva y se adueñó totalmente de la pelota, pero según fueron pasando los minutos, la defensa de los de Garitano se vino abajo y coincidió con el mejor momento jabato que necesitaba seguir sumando de tres en tres para alejarse del descenso.



Sin embargo, el Mirandés le sacó los colores con una primera parte de nota, una de las mejores de los jugadores de Joseba Etxeberria esta temporada, pues superó al conjunto vasco en todas las facetas, especialmente en la intensidad y en las ocasiones de gol.



Fue la peor versión en defensa de los de Garitano, que dejaron muy solo a Luca Zidane quién salvó al equipo de un castigo mayor en la primera parte.



El primer tanto vino de Raúl García en el 22', rompiendo a Berrocal y Venancio antes de cruzarla de palo, de hecho el delantero cedido por el Betis pudo marcar su doblete poco después pero no tuvo tanto acierto ante un gran Luca Zidane.



No obstante no falló al asistir con un pase picado a Gelabert, que puso el 2-0 al borde del descanso con una definición llena de clase y poniendo patas arriba la clasificación.



Tras el descanso, el conjunto jabato tuvo dos ocasiones para rematar el partido, pero no las aprovechó y terminó pagándolo. En la primera ocasión del Eibar, con pase de Bautista hacia Aketxe, que acababa de salir al terreno de juego, el zurdo remató libre de marca para recortar distancias.



Apenas tres minutos después, los armeros botaron una falta lateral y el balón terminó de nuevo en los pies de Bautista que en esta ocasión se la cedió a Rahmani para igualar el partido.



Los dos tantos hundieron a los de Joseba Etxeberria que pese a que en la primera mitad estuvieron perfectos, en la segunda volvieron a flaquear en defensa y en ataque se le acabaron las ideas pues desde ese momento solo había un equipo y ese era el Eibar.



Jon Bautista culminó la remontada con un gran gol tras asistir en los dos tantos anteriores. Recibió un pase de Corpas desde la derecha del área, el delantero controló y a media vuelta con la izquierda la puso en la escuadra más alejada.



FICHA DEL PARTIDO:



2-Mirandés: Alfonso Herrero, Juanlu, Prados (Nico Serrano min 82), Alex Martín, Barbu, Salinas; Gelabert (Jofre Carreras min 74), Oriol Rey (Álvaro Sanz min 82); Roberto López (Manu García min 61), Pinchi y Raúl García.



3-Eibar: Luca Zidane, Sergio Álvarez (Aketxe min 46), Venancio, Berrocal, Arbilla, Nolaskoain, Matheus Pereira, Copas, Stoichkov, Rahmani (Dani Lasure y Jon Bautista (Leschuk min 86).



Goles: 1-0 M.23: Raúl García. 2-0 M.44: Gelabert. 2-1 M.60 Aketxe 2-2 M.63: Rahmani. 2-3 M.75: Jon Bautista.



Árbitro: González Francés (comité canario) Amonestó por los locales a Manu García (min 62), Alex Martín (min 77) y por los visitantes a Sergio Álvarez (min 34).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Smartbank disputado en el Estadio Municipal de Anduva.