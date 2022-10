El Levante vence al Sporting con un gol de De Frutos y ya ocupa puestos de play-off

El Levante obtuvo este lunes la cuarta victoria seguida gracias a un gol de Jorge de Frutos, a falta de un cuarto de hora para el final, en el que pudo hacer más el meta del Sporting de Gijón, Diego Mariño, y que coloca al equipo valenciano en la zona de promoción de ascenso a Primera División.



En su primer partido en el Ciutat de València, el técnico Javi Calleja dio la titularidad a Campaña después de casi dos meses de baja por lesión, mientras que Abelardo sorprendió con la suplencia de Djuka y, además, cubrió la ausencia de Insua con el marfileño Bamba en la zaga.



Salió mandando el Levante y ya a los seis minutos Campaña dio un gran pase vertical para dejar solo a De Frutos, que remató francamente mal y desviado dentro del área. Volcado a la derecha con un omnipresente De Frutos, el cuadro local intentó combinar rápido hacia Bouldini, pero el atacante marroquí arrancó el choque poco preciso.



Superado el ecuador del primer acto se estiró el Sporting. Fue en una acción por la derecha en la que Juan Otero superó en velocidad a Franquesa y colocó un centro muy peligroso que desvió Cárdenas (m.26). Más peligro todavía creó el equipo asturiano a continuación, pero Zarfino, tras un rebote, no aprovechó su ventaja ya dentro del área y la defensa del Levante llegó in extremis.



El último cuarto de hora del primer tiempo se jugó casi todo en el campo del Levante, ante el empuje del Sporting, que otra vez con un disparo de Juan Otero inquietó a Cárdenas. A balón parado también lo intentó Bamba en un saque de esquina ante un Levante que había desaparecido del partido y que perdió a Franquesa, sustituido tras recibir un balonazo en la cabeza



Tan mal había acabado su equipo el primer tiempo que Calleja buscó la reacción en el descanso con la entrada de Brugué por un desdibujado Campaña, mientras que el Sporting arrancó con Gragera por el lesionado Izquierdo. Y empezó bien el Levante, con un buen disparo de Pepelu que despejó con la pierna Mariño a córner y en el saque de esquina fue Bouldini quien cabeceó con peligro.



Fue un espejismo, porque el Sporting volvió a controlar a su rival y Abelardo metió en el campo a Djuka con casi media hora por delante. Y cuando parecía decidido a ir al ataque el Levante le asestó el golpe definitivo. En una acción por la derecha, De Frutos desbordó a su par, chutó raso al primer palo y Mariño falló de forma clamorosa al no defender su poste.

Gracias por el apoyo, afición. Lo dimos/disteis todo hasta el final.



El regalo a punto estuvo de devolverlo Rober Pier con un pase horizontal en defensa que Juan Otero no supo aprovechar. Ahí se acabó el Sporting, que pudo merecer llevarse un punto del Ciutat de València pero que sucumbió ante la pegada del Levante, que se coloca en la cuarta plaza tras haber sumado doce puntos seguidos.

Ficha del partido

1 - Levante UD: Cárdenas, Son, Postigo, Álex Muñoz, Franquesa (Rober Pier, m.43), Pepelu, Iborra, Campaña (Brugué, m.46), De Frutos (Cantero, m.79), Joni (Soldado, m.62) y Bouldini (Wesley, m.79).



0 - Real Sporting: Mariño, Rosas, Bamba, Izquierdoz (Gragera, m.46; Jordi Pola, m.73), Cote, Juan Otero, Rivera, Zarfino, Queipo (Jony, m.79), Campuzano (Djuka, m.63) y Cristo (Pol Valentín, m.73).



Gol: 1-0, m.77: De Frutos.



Árbitro: Galech Apezteguia (Colegio navarro). Amonestó al local Soldado y a los visitantes Rivera y Pol Valentín.



Incidencias: partido disputado en el Ciutat de València ante 12.449 espectadores.