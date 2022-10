El Levante destituye a Mehdi Nafti, tras el mal arranque de la temporada en Segunda

El Levante ha comunicado a primera hora de la noche de este lunes que Mehdi Nafri deje de ser el entrenador de la primera plantilla.

"Desde el Levante UD queremos agradecer a Mehdi Nafti y a su cuerpo técnico, formado por el segundo entrenador José Bermúdez, el preparador físico Pedro Abraham y el entrenador de porteros Diego Caneda, su implicación, compromiso, trabajo y cercanía con todos los estamentos del club, así como desearles la mejor de las suertes tanto a nivel personal como profesional", ha expuesto brevemente el Levante en un comunicado.

El arranque de la temporada, en LaLiga Smartbank, no ha sido el esperado: el equipo, después de nueve jornadas, está cerca de los puestos de descenso, con tan sólo dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, y tan solo había sumado un punto de los últimos doce en juego.

El cúlmen ha sido la derrota de este pasado domingo frente al Racing de Santander, equipo que se encontraba en descenso, por 0-1 en el estadio Ciutat de Valencia.

Se hace cargo del equipo, de forma provisional, el actual director deportivo, Felipe Miñambres.

Nafti no temía por su puesto

Al término del Levante - Racing, Nafti aseguraba que no temía por su destitución: "No temo por mi puesto de trabajo, queremos lo mejor para el club, queremos remar en la misma dirección. Siempre puedo, por eso estoy aquí. Si el vértigo del proyecto me hubiera asustado hubiera dicho que no al principio. Las cosas no salen, es un momento muy duro para los chicos. Un gol en cuatro partidos es lo que más me preocupa. Creo que el equipo llega con cierta claridad pero no finalizamos jugadas. Los jugadores están abatidos, es un momento muy jodido", dijo confirmando el mal momento del equipo granota.