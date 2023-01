El Leganés sigue con su gran racha y se mete en puestos de play-off

El Leganés se impuso al Lugo (1-0) y logró tres puntos que le permiten ubicarse de forma momentánea en los puestos de promoción de ascenso, algo que parecía impensable cuando el equipo era colista en la novena jornada.

Como si hubieran olvidado todo lo bueno que venían haciendo antes del parón navideño, ambos conjuntos ofrecieron un pobre espectáculo durante gran parte de la primera mitad. Poca fluidez, escaso ritmo y casi nada en lo ofensivo.

En los gallegos el mayor peligro lo puso Sebas Moyano con dos lanzamientos de falta, más por la posición del esférico de partida en el balcón del área que por la ejecución, pues ambos se marcharon desviados.

El cuadro anfitrión aportó un poco más de voluntad, aunque no la suficiente para que su rival se sintiera incómodo. No al menos hasta que al filo del descanso Raba acarició el palo con un tiro desde la frontal.

El regusto que dejó esa oportunidad acompañó al equipo blanquiazul de vuelta al verde y sus ganas de morder se hicieron patentes en el inicio de la segunda parte. Tanto que obligó a atrincherarse a los lucenses en su área con la complicidad de una grada que sabía que ese era el momento de apretar.

Al final el acoso tuvo recompensa. Pardo sacó un córner en corto para Arnáiz y este realizó un brillante ejercicio de funambulismo en la frontal al que dio continuidad con un tiro que Whalley desvió al palo. Cissé, atento, atrapó el rechace y empujó el balón con comodidad a la red.

No terminó ahí el ansia por finiquitar el choque. Pardo lanzó una falta lateral que a punto estuvo de desviar un zaguero hacia su propia portería. Y Raba culminó una gran acción individual con un disparo que hizo trabajar más si cabe a Whalley. De los mejores minutos del Leganés en Butarque esta temporada.

Mantener ese ritmo por más tiempo se hacía difícil. De hecho los leganenses no pudieron. Pero tampoco el contrario hizo demasiado por aprovecharlo, pudiendo incluso encajar el segundo en un cabezazo de Sergio González que desvió con acierto el cancerbero. Para su fortuna no necesitó el anfitrión ningún gol más y sigue dando lustre a una meritoria racha que ya es de once duelos sin perder en liga.

FICHA DEL PARTIDO

1 - Leganés: Riesgo; Nyom, Sergio González, Jorge Sáenz, Miramón; Undabarrena, Pardo (Shibasaki, min.75), Cissé (Fede Vico, min.75); Raba (Qasmi, min.87), Arnáiz y Juan Muñoz (Josema, min.92).

0 - Lugo: Whalley; Loureiro, Álex Pérez, Alberto Rodríguez, Lebedenko; Xavi Torres, Clavería (Joselu, min.87), El Hacen (Carbó, min.66); Cuéllar (Barreiro, min.87), Sebas Moyano (Baena, min.75) y Chris Ramos.

Gol: 1-0, min.55: Cissé.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego). Amonestó por parte del Leganés a Sergio González (min.21), Jorge Sáenz (min.61) y Raba (min.77), y por parte del Lugo a Clavería (min.32), El Hacen (min.60) y Loureiro (min.85).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 6.395 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé".