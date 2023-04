El Leganés sigue con su cambio de cara y se acerca a la salvación

El Leganés dio otro paso más hacia la permanencia al imponerse en casa al Villarreal B (1-0) y conseguir de esta manera su segunda victoria consecutiva en dos partidos desde que se hizo cargo del equipo el técnico del filial Carlos Martínez.



Butarque recibía por primera vez al equipo esta temporada sin Imanol Idiakez en el banquillo y aún con rescoldos de euforia tras el triunfo agónico de la jornada previa en Ponferrada, que sirvió para acabar con una nefasta racha y para tomar aire en la lucha de la parte baja.



Todo ello provocó que el ambiente fuese de menos tensión que en los duelos previos de los leganenses ante los suyos y ayudó a que el equipo estuviese más suelto contra un rival que fue de menos a más.



Así, tras un aviso de Pardo, que no supo resolver con acierto una indecisión de la defensa, el filial amarillo se volcó al ataque. Collado pudo hacer el primero, pero no logró empalar un esférico caído del cielo. Además Sergio González sacó un pase de la muerte poco después.



El cuadro visitante era frenesí, para lo bueno y para lo malo. Ejemplo de lo segundo fue un error en la salida de balón que no pudo definir Fede Vico. Y de lo primero, un pase largo acto seguido que dejó solo a Millán contra el portero, pero su vaselina pasó cerca del palo.



Todo lo acontecido dibujó un enfrentamiento entretenido al que le faltaba un tanto. Lo acabó encontrando Karrikaburu al filo del descanso de forma virtuosa; con un golpeo raso, potente y preciso desde fuera del área. El delantero, firme apuesta del club en el mercado invernal pero poco usado por Idiakez, se estrenaba así como goleador y parece otro desde el cambio en el banquillo.



Verse por delante animó al Leganés a buscar algo más a la salida del vestuario. Probó Cissé con un disparo que se fue a la derecha del marco defendido por Íker Álvarez, quien solo pudo seguirla con la mirada. Y más cerca incluso lo tuvo Narváez, al que el poste le negó el segundo en un mano a mano.



No dejó de insistir el cuadro blanquiazul. Karrikaburu levantó de nuevo a la grada con un tiro cruzado, acción que sacó de su letargo a un Villarreal B que respondió con un impacto centrado de Lozano. A partir de ahí el cara a cara se ralentizó hasta que, en los instantes finales, llegó una última acometida a los de fuera que cerca estuvo de darles un punto. Ontiveros fue quien más se acercó al gol, pero una buena estirada de Riesgo y el larguero lo evitaron.



FICHA DEL PARTIDO:



1 - Leganés: Riesgo; Miramón, Omeruo, Sergio González (Jorge Sáenz, min.68), Josema; Neyou (Shibasaki, min.68), Cissé, Pardo (Arnáiz, min.60); Narváez (Qasmi, min.75), Fede Vico (Raba, min.68) y Karrikaburu.



0 - Villarreal B: Íker Álvarez; Carreira, Dela, Íñiguez (Abraham, min.10), Tasende (Romero, min.57); Collado, Del Moral, Carlo, Lozano (Ontiveros, min.78); Pacheco (Fores, min.57), y Millán (Fer Niño, min.57).



Gol: 1-0, min.45: Karrikaburu.



Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó por parte del Villarreal B a Ontiveros (min.84).



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 6.150 espectadores.