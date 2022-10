El Leganés se hace con otro triunfo frente al Tenerife en el tiempo añadido

El Leganés volvió a reencontrarse con la victoria, la tercera en cuatro partidos, tras imponerse al Tenerife (2-1) en los instantes finales con un gol de Qasmi que tuvo que ser revisado.



Se veían las caras en Butarque dos conjuntos en tendencia ascendente pero necesitados de encontrar continuidad en los resultados para confirmarla. Más los locales, cuya reacción con dos triunfos tras un mal comienzo de temporada se había cortado la jornada previa en la visita al Levante.



Deseosos de retomar la buena senda, fueron más incisivos que los canarios en el arranque del choque. Tanto que pudieron ponerse por delante gracias a un tanto de Juan Muñoz que fue anulado. No valió ese pero sí el que marcó poco después, al cazar un esférico que había quedado muerto en el área tras un centro de Nyom.



La diana hizo justicia a lo visto en la primera parte y dio cierta tranquilidad al anfitrión, que volvió a ser superior en los primeros minutos tras el paso por vestuarios. Durmisi, mediante una falta que rozó el larguero, tuvo la más clara.



Sin embargo, no necesitó demasiado el Tenerife para desmoronarles. En uno de sus pocos acercamientos en la hora inicial de encuentro Aitor Sanz capturó un rechace en la frontal y sorprendió a Riesgo con un tiro potente.



Poco después del arquero le negaría el segundo a Teto, situación semejante a la que se dio en el otro área cuando tuvo que intervenir Soriano a tiro de Fede Vico. Más clara que todas esas fue el mano a mano previo que no supo definir Juan Muñoz cuando ya se cantaba gol.



A falta de acierto en una y otra portería, los dos conjuntos parecía abocados a un armisticio. Pero en una contra el Leganés se atrevió a probar na vez más y obtuvo recompensa al combinar Qasmi con Raba y rematar el primero el pase de la muerte que le sirvió el segundo.

Ficha del partido

2 - Leganés: Riesgo; Miramón, Nyom, Jorge Sáenz, Sergio González, Durmisi; Cissé (Pardo, min.81), Undabarrena (Raba, min.81), Shibasaki; Arnáiz (Qasmi, min.89) y Juan Muñoz (Fede Vico, min.75).



1 - Tenerife: Soriano; Mellot, Sipcic, León, Nacho; Mo Dauda (Appiah, min.78), José Ángel (Larrea, min.46), Aitor Sanz, Teto; Enric Gallego y Romero (Garcés, min.67).



Goles: 1-0, min.34: Juan Muñoz. 1-1, min.62: Aitor Sanz. 2-1, min.91: Qasmi.



Árbitro: Sánchez López (comité murciano). Amonestó por parte del Leganés a Juan Muñoz (min.54) y Arnáiz (min.87) y por parte del Tenerife a José Ángel (min.20), Sipcic (min.47).



Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada doce de la LaLiga SmartBank disputado en el estadio municipal de Butarque ante 6.142 espectadores.