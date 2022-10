El Leganés deja de ser colista y aparta al Cartagena del liderato

El Leganés ha dejado de ser colista, al menos provisionalmente, aunque seguirá en puesto de descenso después de ganar por 1-2 y remontando a un Cartagena que de haber ganado hubiese asaltado el liderato de LaLiga SmartBank. Los tantos de Kenneth Omeruo y Juan Muñoz han prevalecido por encima del que ha marcado Borja Valle y que adelantó a los de la ciudad portuaria.



El Efesé afrontó el encuentro sabiendo que una victoria le proporcionaba la cabeza de la Segunda División tras los tropiezos registrados el sábado del Deportivo Alavés (3-0 en Burgos) y la Unión Deportiva Las Palmas (0-0 en casa frente al Ibiza), pero esa tremenda ilusión no se tradujo en buen fútbol durante la primera parte.



Luis Carrión, técnico blanquinegro, sorprendió apostando por Julián Delmás en el once y moviendo a Iván Calero a la banda izquierda de la defensa para suplir la baja del sancionado Toni Datkovic y relevando a Jairo Izquierdo, ausencia de última hora por molestias, por Óscar Arribas en el puesto de extremo izquierdo.



Con esas modificaciones el equipo local trató de llevar la iniciativa en un partido bastante parejo y buscó el gol con un disparo desviado de Borja Valle, con un centro de Iván Calero que no encontró por muy poco a Óscar Arribas y con un par de remates del propio Iván Calero y de Julián Delmás a los que respondió Asier Riesgo.



El Leganés, por su parte, inquietó con un remate con el muslo de Juan Muñoz y, sobre todo, con un uno contra uno de este mismo jugador en el que Aarón Escandell evitó el 0-1 en el minuto 43. El atacante pepinero recibió el balón de Gaku Shibasaki, tras recuperación del japonés, pero el guardameta blanquinegro le ganó la partida y así se llegó al descanso con el 0-0 inicial.



En el minuto 10 de la reanudación una buena triangulación puso con ventaja al Efesé. Pablo de Blasis le puso el balón a Julián Delmás, quien controló y centró para que Borja Valle, adelantándose a la defensa, lograse el 1-0 con un certero remate.



Poco duró la alegría en las gradas del Cartagonova porque cinco minutos después, un centro de Josema Sánchez lo remató a la red Kenneth Omeruo.



Los de Imanol Idiakez, en una situación tan complicada, respondieron, aunque también cinco minutos más tarde pudieron encajar el segundo tanto.



Un gran centro de Isak Jansson, recién incorporado al encuentro, fue rematado por Borja Valle unos centímetros por encima del larguero.



Lo que llegó, sin embargo, fue el segundo tanto visitante en un contragolpe que culminó Juan Muñoz a centro de Allan Nyom, quien se fue de la marca de Iván Calero aprovechando un resbalón de éste para servir el balón a Juan Muñoz, quien remató a bocajarro.



Fue un jarro de agua fría para el Efesé y puro oxígeno para el Lega, que supo sufrir en el tramo final y tuvo en Asier Riesgo a un portero de los que dan puntos.



El guardameta vasco respondió ante Luca Sangalli y luego Iván Calero remató fuera.



El choque concluyó con polémica y suspense. En un saque de esquina que subió a rematar Aarón Escandell llegó lo que parecía el 2-2, marcado por Alfredo Ortuño, pero la acción no fue dada por válida tras varios minutos de consulta vía VAR en una jugada interpretativa y en la que se señaló fuera de juego posicional. Con gritos de "Fuera, fuera" y decepción en la hinchada cartagenerista, así con alivio madrileño, finalizó el duelo.



FICHA DEL PARTIDO:



1 - Cartagena: Aarón Escandell; Julián Delmás (Franchu, m.87), Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Iván Calero; Musto (Luca Sangalli, m.64), Mikel Rico (Alfredo Ortuño, m.79), De Blasis; Borja Valle (Jaime Romero, m.79), Óscar Arribas (Isak Jansson, m .64) y Sadiku.



2 - Leganés: Asier Riesgo; Miramón, Jorge Sáenz, Omeruo (Parzyszek, m.81), Josema (Nyom, m.70); Sergio González, Undabarrena, Shibasaki; Cissé (Fede Vico, m.70), Arnaiz (Neyou, m.87) y Juan Muñoz (Avilés, m.81).



Árbitro: Iván Caparrós Hernández, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Musto (m.35) y Pedro Alcalá (m.39) y a los visitantes Shibasaki (m.45+1), Undabarrena (m.62), Nyom (m.82) y Jorge Sáenz (m.88).



Goles: 1-0, M.55: Borja Valle. 1-1, M.60: Omeruo. 1-2, M.74: Juan Muñoz.



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 8.000 espectadores.