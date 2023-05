El Leganés deja la permanencia al alcance de la mano

Un penalti en los instantes finales transformado por Yacine Qasmi, después de una mano dentro del área de Jérémy Blasco, dio la victoria al Leganés contra el Huesca y de esta manera acercó al conjunto de Butarque a la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.



Deseosos ambos de los tres puntos para encarrilar casi de manera definitiva la salvación, salieron los leganenses intentando hacer valer el factor campo. Enric Franquesa con un centro chut dio el primer aviso y poco después Jon Karrikaburu hizo el 1-0 al remachar en el interior del área un rechace de Andrés Fernández a disparo desde la frontal de Jorge Sáenz.



Le supo a poco al cuadro blanquiazul, que siguió insistiendo ante un Huesca tímido. Qasmi, con un remate que dio trabajo al arquero, tuvo la más clara. Fueron los mejores momentos de un anfitrión que fue de más a menos, situación que aprovechó el rival para iniciar una trayectoria inversa.



Así, comenzaron a filtrarse los primeros acercamientos oscenses hasta que la insistencia tuvo premio al filo del descanso cuando un balón que iba adentro, desviado por Seydouba Cissé, a la salida de un córner lo cazó Juan Carlos dentro del área. Lo que sucedió a continuación resulta difícil de explicar porque, sin apenas ángulo, el atacante colocó la pelota a la escuadra con un disparo cargado de rabia. Pocas veces un gol desde tan cerca de la portería lució tanto.



De los vestuarios asomó una vez más voluntarioso el Leganés, que dispuso de una triple ocasión en el arranque. Además Andrés Fernández tuvo que aparecer para desviar una falta de Yvan Neyou que iba a puerta y más adelante un golpeo lejano de Dani Raba a la base del palo.



Dadas las circunstancias, el aroma a empate era palpable. Sin embargo, en el 85, una mano de Blasco dentro del área fue señalada como penalti tras casi 8 minutos de revisión. Lo transformó Yacine Qasmi, pese a tocarla el cancerbero. Aún así no estaba decidido, porque durante el extenso añadido tuvieron dos los argoneses en boca de gol, especialmente clara una de Obeng.



No marcaron y certificó la victoria el Leganés, que se queda al borde de una permanencia de la que solo le separará el goal average particular en caso de derrota del Málaga.



Ficha técnica:



2 - Leganés: Riesgo; Nyom (Raba, min.66) (Josema, min.96), Sergio González, Jorge Sáenz, Franquesa; Miramón, Cissé, Neyou, Arnáiz (Omeruo, min.96); Karrikaburu (Parzyszek, min.80) y Qasmi (Undabarrena, min.96).



1 - Huesca: Andrés Fernández; Rubén Pulido (Blasco, min.46), Jorge Pulido, Florian Miguel; Ratiu, Timor, Salvador, Mateu; Gerard Valentín (Lombardo, min.69), Juan Carlos (Aznar, min.96) y Kanté (Obeng, min.46).



Goles: 1-0, min.7: Karrikaburu. 1-1, min.42: Juan Carlos. 2-1, min.93: Qasmi.



Árbitro: Gorotegui Fernández (Comité vasco). Amonestó a Rubén Pulido (min.11), Qasmi (min.45), Gerard Valentín (min.68), Salvador (min.73), Lombardo (min.77), Blasco (min.85), Nyom (min.89), Raba (min.84), Ratiu (min.101), Obeng (min.113). Expulsó por roja directa a José Ángel Ziganda, técnico del Huesca (min.101)



Incidencias: encuentro correspondiente a jornada 39 de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 8.545 espectadores.