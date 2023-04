Las Palmas suma en La Romareda pero se queda sin segundo puesto, en el regreso de Kirian Rodríguez

La Unión Deportiva Las Palmas arañó un punto del estadio de La Romareda, que le permite acercarse a un punto del ascenso directo, aunque no consigue salir de su racha que aumenta a cuatro partidos sin ganar, y pierde la opción de haberse situado segundo de la clasificación si hubiera ganado.



El conjunto insular logró sumar un punto ante un irregular Real Zaragoza que no pudo obtener su tercera victoria consecutiva en su estadio, en el que parecía haber echado el cierre tras dos triunfos seguidos en las últimas jornadas en casa en una temporada en la que era habitual que los conjuntos que lo visitaban lograran puntuar.



La mejoría experimentada no ha conllevado la continuidad, de lo que se ha aprovechado un conjunto amarillo al que el punto le debe saber a poco teniendo en cuenta que con la victoria se hubiera situado en posición de ascenso directo.



El conjunto insular comenzó como un tiro el encuentro ya que en los diez primeros minutos había acumulado tres claras ocasiones para haberse adelantado en el marcador pero el Real Zaragoza ajustó líneas y, a partir de ahí, impidió que el equipo de Javier García Pimienta se presentara en las inmediaciones del área maña con la misma facilidad.



La presión alta del equipo de Fran Escribá impedía la llegada del equipo canario y, a la vez, le permitió robar balones y salir a la contra con peligro.

Tiago Manuel Días "Bebé" hizo intervenir con acierto a Alvaro Vallés en el 11 y el juego ganó en ritmo aunque no fue hasta el 32 en que Alvaro Lemos puso a prueba a un acertado Cristian Alvarez.



El peligro del equipo isleño, a pesar de que ya no se acercaba al balcón del área local, era latente pero el conjunto 'blanquillo', que controlaba bien el dominio territorial de su oponente, no se amedrentó y en apenas dos minutos (33 y 34) tuvo sendas opciones de inaugurar el marcador.



Un Sandro Ramírez que apenas había entrado en juego en los primeros 45 minutos a punto estuvo de marcar ya en el tiempo añadido con una rosca a la escuadra que sacó magistralmente Cristian Alvarez.



La presión local seguía incomodando a Las Palmas, que no era capaz de encontrar huecos en el sistema defensivo zaragozano y que en cuanto robaba balón salía con velocidad a la contra.



Lo intentó en el 55 con un pase de Francho Serrano a Iván Azón en el área al que no llegó por poco el punta y tres minutos más tarde la insistencia local acabó en gol en un contrataque por la derecha que acabó por la izquierda Bebé y en la que tuvo cierta dosis de fortuna el equipo maño ya que Lemos se resbaló facilitando la llegada de balón al caboverdiano.



Con el tanto en contra el equipo foráneo dio un paso adelante, ya que hasta entonces intentaba nadar y guardar la ropa, y tras una buena opción del Real Zaragoza para haber aumentado la cuenta en el 66 por medio de Iván Azón, una disputa en el área entre Carlos Nieto y Alberto Moleiro llevó al colegiado al monitor del VAR para acabar señalando penalti que lanzó Jonathan Viera igualando la contienda en el 82 y que acabó siendo definitivo.

1??-1?? | ?? 95'



Ficha del partido

1 - Real Zaragoza: Cristian Alvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto; Bermejo (Vada, m.85), Francho, Jaume Grau (Zapater, m.85), Bebé (Fuentes, m.85); Giuliano Simeone (Puche, m.17) e Iván Azón (Gueye, m.73).



1 - U.D. Las Palmas: Valles; Lemos, Alex Suárez (Sidney m.64) (Marc Cardona, m.84), Coco, Clemente (Kirian, m.73); Pejiño (Loren m.73), Loiodice, Mfulu (Marvin, m.64), Jonathan Viera, Moleiro; y Sandro.



Goles: 1-0. M.58. Bebé; 1-1. M.82. Jonathan Viera (penalti).



Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz). Expulsó por doble amonestación a Cristian Alvarez (m.95) del Real Zaragoza. Amonestó con tarjeta amarilla a Jaume Grau, Fuentes y Fran Gámez, del Real Zaragoza, y Alex Suárez de Las Palmas.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante 18.907 espectadores.