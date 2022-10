Las Palmas perdona ante el Ibiza, que resistió en el Estadio de Gran Canaria

La UD Las Palmas empató sin goles ante la UD Ibiza en un partido que dominó casi en su totalidad el conjunto amarillo y en el que dispuso de más y mejores ocasiones para llevarse la victoria, pero no tuvo puntería ante un rival que resistió el acoso local especialmente en la segunda mitad, con su guardameta Fuzato como jugador más destacado.



Controló el juego el equipo local de inicio, con Pejiño como gran novedad en la alineación como falso delantero centro, pero cayendo también a la banda izquierda. Su movilidad, junto a la de Jonathan Viera y Moleiro, y las llegadas de segunda línea, pusieron en aprietos a un Ibiza que supo aguantar esos primeros minutos.



Una falta ejecutada por Viera que rechazó a córner Fuzato en el minuto 12 y un disparo desviado de Loiodice en posición franca, seis más tarde, fueron las aproximaciones de mayor peligro de un conjunto grancanario que en este periodo fue de más a menos.



Llegó muy poco el equipo balear, con Nolito y Cristian Herrera en las bandas pero sin hacer daño; sin embargo, creó la oportunidad más clara de la primera mitad con un balón que se encontró Fran Grima dentro del área, pero el capitán disparó alto ante Valles en el minuto 20.



A diez minutos del descanso, el colegiado vasco Gorostegui-Fernández Orega se lesionó en la pierna izquierda y tuvo que dar el silbato al cuarto árbitro, el conquense Cambronero González. El parón de cinco minutos terminó por enfriar un partido que ya por entonces había perdido continuidad.



En el segundo tiempo el Ibiza tuvo problemas para salir desde atrás, estuvo tímido y cometió pérdidas en zonas peligrosas. En una de ellas, Viera acabó lanzando al poste en el minuto 55.



García Pimienta tiró del plan B, con Sandro como clara referencia en ataque y también con Clemente, habitual titular. También movió el banquillo Javi Baraja, pero su equipo no estuvo cómodo, siempre a merced de no cometer un error fatal ante la superioridad técnica de su rival, que ya estaba desatado en ataque.



Fuzato, en el minuto 80, evitó un mano a mano ante Óscar Clemente en pleno dominio amarillo y después Sandro ajustó mucho su disparo, que pasó cerca del palo izquierdo, cuando ya el partido se le empezaba a hacer muy largo al Ibiza.



Aún así, los celestes resistieron para sumar un importante punto, mientras que Las Palmas tropieza en casa pero sigue alargando su récord histórico sin perder en un comienzo liguero, y continúa además sin encajar ningún gol como local.

Ficha del partido

0 - Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Sidnei, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice (Benito, m.84), Mfulu, Jonathan Viera; Álvaro Jiménez (Álvaro Lemos, m.76), Pejiño (Sandro, m.62) y Moleiro (Óscar Clemente, m.62).



0 - Ibiza: Fuzato; Fran Grima, Martín Pascual, Juan Ibiza, Álvaro García; Azeez, Morante (Pape Diop, m.72); Cristian Herrera (Suleiman, m.72), Darío Poveda (Bogusz, m.65), Nolito (Armando Shashoua, m.82); y Ekain (Castel, m.65).



Árbitro: Aitor Gorostegui-Fernández Ortega (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Martín Pascual, Álvaro García, Ekain (una vez sustituido), Morante, Azeez y Suleiman.



Incidencias: partido de la novena jornada de LaLiga SmartBank 2022-2023 disputado en el Estadio Gran Canaria ante 19.696 espectadores. Realizó el saque de honor el grancanario Alcorac Caballero, campeón del mundo de kickboxing en la categoría K1. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Juan Luis, jugador de la UD Las Palmas en la década de los años sesenta. El árbitro, Gorostegui-Fernández Ortega, se lesionó en el minuto 35 y fue sustituido por el cuarto colegiado, David Cambronero González, del Comité de Castilla-La Mancha.