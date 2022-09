Juanfran, del Málaga, estalla contra los árbitros: "¿Para qué está el VAR?"

Durante la finalización de la pasada jornada 6 de LaLiga Smartbank, el Tenerife venció 3-1 al Málaga con los goles de Enric Gallego en dos ocasiones y de Teto. Sin embargo, esa no fue la nota más destacada del partido, sino la acción del segundo gol del equipo canario.

En el minuto 76, el árbitro Caparrós Hernández pitó penalti por una presunta infracción de Juanfran sobre el delantero de Tenerife, Enric Gallego. Sin embargo, en las imágenes se puede ver cómo la pena máxima pitada es más que debatible por la posición del jugador del equipo malacitano, que parece estar más adelantado que el delantero del Tenerife.

El árbitro no quiso revisar la falta en el VAR y ordenó el lanzamiento desde los once metros. Lo que provocó que Juanfran estallase en declaraciones posteriores ante los micrófonos de GOL PLAY, a la pregunta de nuestro compañero Isaac Fouto.

"Como le voy a hacer penalti hombre, que esto es la Liga española. No puede ser. No es penalti, lo hemos visto todos. Lo ha visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti en la Liga española? Un respeto, por favor, un respeto", afirmó de manera explosiva el defensa del equipo andaluz.

"Los árbitros tienen que hablar en rueda de prensa"

Dio su propia explicación a la jugada. "¿Para qué está el VAR? Porque lo acabo de ver y no es penalti. Estaba convencido de ello. Yo estaba por delante de Enric, y desde el suelo pensaba que lo iba a quitar. A los cinco segundos, nos dice que penalti confirmado", expresó el exjugador del Deportivo de la Coruña.

"Somos el Málaga y estamos viviendo un año complicado. Que no nos quiten, que no nos den. Los árbitros también tienen que hablar como hacemos los jugadores en rueda de prensa y el penalti lo tiene que ver el árbitro. Estoy por delante del balón, es que ni meto la pierna", afirmó Juanfran.

Por último, se volvió a quejar de que no haya signos de mejora en el arbitraje: "No quiero parecer que me excuso en esto, pero hoy en día con el arbitraje que tenemos no podemos permitir este tipo de errores"