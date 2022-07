Juan Carlos Carcedo se reincorpora al trabajo tras salir del hospital

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, se reincorporó al trabajo en la Ciudad Deportiva tras el episodio cardíaco que sufrió el pasado fin de semana y que le obligó a permanecer hospitalizado hasta este miércoles.



"El técnico riojano se encuentra en perfecto estado y los servicios médicos del club, tras realizarle un seguimiento exhaustivo, han decidido que regrese de manera progresiva al trabajo diario del equipo. La primera toma de contacto será este miércoles en el amistoso que disputará el Real Zaragoza frente al Deportivo Aragón y que supondrá el debut en esta pretemporada", informó el club aragonés.





“Solo puedo decir muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en estos últimos días, tanto del zaragocismo como de todo el mundo del fútbol. Además, me gustaría reconocer la gran labor de todos los trabajadores del centro hospitalario, que me han cuidado con mimo desde el primer día”, declaró a los medios oficiales del club.