José Gomes, sobre su 'rajada' del sábado: "Hablé más alto de lo normal, pero no falté al respeto"

El técnico portugués del Almería, José Gomes, destacó este lunes el trabajo del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, y afirmó que es “muy bueno a todos los niveles, de grupo, de una plantilla siempre muy unida, muy cohesionada y muy fuerte”.

Gomes subrayó que su rival de este martes tiene “una plantilla organizada que tiene mucha intensidad, mucha gente joven con calidad, con capacidad de trabajar mucho y de hacer daño a cualquiera”.

Rajada de José Gomes: "Nos merecemos respeto ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?" El entrenador del Almería ha mostrado su malestar hacia el colectivo arbitral después del empate a uno de su equipo ante el Leganés por un penalti polémica en la última jugada. 27 mar 2021 - 21:39

“Creo que, como Rayo y Mirandés, la forma como el Málaga aprieta, esa intensidad que mete en los movimientos de presión, es realmente muy alta y merece un respeto”, dijo Gomes, quien apostó por superar el varapalo del sábado ante el Leganés y que “toda esa energía de frustración, de rabia final del último partido, transformarla en energía para el siguiente. Si no, todo se va a desmoronar”, consideró.

Señaló que el objetivo es, “con las dos manos, coger esa energía y llevarla para el partido de Málaga” y ”poner todas esas ganas de ganar, de enseñar”, que lo merecen y que están “ahí” para optar a subir.

“A medida que nos vamos aproximando al final de la temporada, cada partido va a ser encarado como algo más importante. No sólo ese partido, sino también todo lo que tiene de extra de presión, de exigencia, de necesidad de puntos para las posiciones en la tabla, todos los equipos”, manifestó.

Sobre sus palabras del sábado

Respecto a sus declaraciones del sábado sobre el arbitraje ante el Leganés, indicó que no ha insultado a nadie ni dicho “nada de ninguna institución”.

“Todo lo que he hablado me parece que todos a los que les gusta el fútbol están de acuerdo y es verdad que he hablado un poco más alto de lo normal, pero no he atacado a nadie”, aseveró.