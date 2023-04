José Alberto, entrenador del Racing: "Somos el equipo más perjudicado por el VAR, es algo objetivo"

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, ha expresado su malestar por las decisiones arbitrales que viene sufriendo el equipo, sobre todo tras la doble expulsión a los 20 minutos de partido en Zaragoza, y ha afirmado que "si los arbitrajes hubieran sido normales", su equipo "estaría salvado ya".

"No es normal que el Racing lleve 12 expulsiones esta temporada, que sea el equipo más perjudicado por el VAR, es algo objetivo. Pido respeto porque nos estamos jugando mucho y no somos un equipo agresivo, hacemos muy pocas faltas", ha añadido el técnico asturiano, que ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Granada.

??? José Alberto: "No es normal que llevemos 12 expulsiones, ni que seamos el equipo más perjudicado por el VAR, no es subjetivo son datos objetivos. Lo que pido es respeto, porque nos estamos jugando mucho y no somos un equipo agresivo" #RacingGranada