La UD Ibiza invertirá 2,3 millones en la reforma del estadio de Can Misses

La UD de Ibiza invertirá 2,3 millones de euros en la reforma del estadio de Can Misses, cuya cesión de uso se ha firmado este sábado entre alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y el presidente del club, Amadeo Salvo.



El convenio de cesión se produce como consecuencia del ascenso de la UD a la segunda división de La Liga de fútbol profesional y será prorrogable de forma anual por un máximo de dos años más, ha informado el Consistorio en un comunicado.



A cambio de esta cesión, el club realizará una reforma del estadio, que está calculada en 2,3 millones de euros, y que incluye la adecuación del terreno de juego con césped natural, el desmontaje de la pérgola de la tribuna principal y el montaje de las torres para el sistema de cámaras de televisión y del sistema VAR.



También se llevará a cabo la pavimentación perimetral del terreno de juego, la reubicación de los banquillos, la reforma de vestuarios y la adecuación de espacios para los controles antidopaje, para la sala auxiliar de La Liga y la sala de prensa, además de las canalizaciones para comunicaciones y el riego, entre otros trabajos.



El Consistorio también cederá la parte central de la pista de atletismo con el fin de acoger los entrenamientos del equipo de segunda división, ya que no es viable entrenar a diario al estadio con el desgaste que esto supondría para el terreno de juego.



La inversión en la mejora de esta instalación así como las medidas para hacer compatibles los entrenamientos con la práctica del atletismo, también quedan recogidas en el convenio.



El Ayuntamiento de Ibiza ha añadido que es “plenamente consciente” de la necesidad de construir un nuevo campo de fútbol para dar respuesta al “gran número” de practicantes de este deporte y para ubicar en “buenas condiciones” a todas las categorías de los diferentes clubes del municipio.



Por eso, a la vez que se acelera la redacción del proyecto para un nuevo campo, que intentará construirse en un plazo máximo de dos años, la UD también construirá dos pistas de fútbol 7 junto al actual edificio del Patronato de Deportes, donde ahora existen unas pistas de fútbol sala de uso recreativo y no competitivo.



La entidad deportiva asumirá el proyecto redactado por el Consistorio, valorado en 326.000 euros, y ejecutará esta obra que tiene que estar acabada a 31 de octubre de 2021, para alojar categorías infantiles y generar más espacio en el resto de las instalaciones del municipio.



El convenio también prevé que el CD Ibiza juegue sus partidos oficiales en la pista de atletismo, así como entrenar, al menos, una vez por semana en esta superficie, siempre que tengan que jugar su partido en césped natural. El resto de los entrenamientos los hará en otro campo de fútbol del municipio.