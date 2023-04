El Huesca vuelve a mostrar una buena imagen en casa

El Huesca volvió a mostrase fuerte en el fortín del Alcoraz al derrotar este domingo al Burgos por 2-1 en un partido abierto e igualado en el que se jugaba más el cuadro visitante, que lucha por el meterse en el play-off de ascenso a LaLiga Santander.

El partido fue desde el comienzo movido, con los dos equipos en busca de la portería contraria, por lo que las aproximaciones en las dos áreas fueron constantes.

La primera ocasión de peligro a cargo del Burgos llegó en el minuto 8, cuando no llegó a rematar Valcarce en la raya de gol. Posteriormente, en el 11, un cabezazo de Carillo a centro de Ratiu pasó junto a la escuadra de Caro.

El Huesca dominó más al Burgos conforme pasaron los minutos, pero el equipo castellano no se resistió a buscar la portería local mostrando oficio y saber jugar en cada momento ante un rival al que le faltó continuidad en las jugadas y falta de coordinación entre las líneas.

Mientras el Burgos abrió el juego ofensivo por las bandas, el Huesca lo fió más a impulsos de jugadas individuales que le dieron buen resultado y centró más su carga en los delanteros centros Carrillo y Obeng, que se estrellaban una y otra vez en la cerrada y poblada defensa burgalesa por delante de Caro.

Dos jugadas, una en cada área, pudieron cambiar el devenir del partido como fueron en el minuto 25 por medio de Valcarce que tuvo una clara ocasión en el minuto 25 para empalmar a gol, y otra en el minuto 30 al ser anulado un gol a Juan Carlos, tras tres minutos de revisión en el VAR.

El Huesca se adelantaría en el marcador, en lo que mejor sabe hacer que son los contraataques, y en uno de ellos en el minuto 45 Ratiu por la banda derecha su centro lo remató Obeng para que su pase lo enviara dentro de la portería Juan Carlos; y cuando aún no se había repuesto del golpe el Burgos llegaría el segundo mazazo para el equipo burgalés con otro gol de Juan Carlos Real que dejaba encarrilado el partido y tocado al conjunto castellano.

Tras el descanso el Huesca no se conformó con la ventaja que tenía en el marcador de los dos goles y siguió buscando la portería contraria, mientras que el Burgos introdujo dos cambios ofensivos para darle la vuelta la marcador, aunque no creó peligro para la zaga oscense.

El minuto 64 Cristian Salvador derribó a Curro dentro del área que se encargó de lanzar Bermejo lanzando el balón raso fuera de la portería.

Los cambios de jugadores en ambos equipos no cambiaron el guion el partido que siguió abierto con el Burgos que quería y no podía hacer daño al Huesca, y éste que no tuvo problemas para defenderse y guardar su renta de goles que le hicieran sumar los tres puntos, ante un rival desesperado que veía como su trabajo resultaba inútil, aunque en tiempo de descuento Curro acortaría distancias de penalti.

FICHA DEL PARTIDO

2 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Sielva (Timor, m. 90), C. Salvador; Gerard Valentín (Javi Martínez, m. 77), Juan Carlos (Vilarrasa, m. 90+6); Carrillo (Marc Mateu, m, 77) y Obeng (Kanté, m. 90).

1 - Burgos: Caro; Areso, Cordoba, Elgezabal (Artola, m. 83), Goldar, Matos; Curro, Mumo ( Navarro, m. 71), Atienza (Mourad, m. 46, Valcarce (Bermejo, m 46); y Castel (Hernández, m. 71).

Goles: 1-0, m. 46+: Juan Carlos. 2-0, m.49+: Juan Carlos. 2-1, m.96: Curro, de penalti.

Arbitro: Cordero Vega (Comité Territorial Cántabro). Mostró tarjeta amarilla por parte del Huesca a Gerard Valentín, Pulido, Florian Miguel, Cristian Salvador y Andrés Fernández; y por parte del Burgos CF a Elgezabal, Mumo, y Artola.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Liga Smartbank disputado en el estadio del Alcoraz ante 4.727 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Torres presidente del Huesca en la década de los años sesenta.