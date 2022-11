El Huesca vuelve a ganar con lo mínimo

El Huesca volvió a sumar tres puntos en el Alcoraz, ante el Villarreal B (1-0), fiel a su estilo conservador, con muy poco fútbol, dejando la posesión del balón al rival y aprovechando una de las escasas ocasiones que tuvo, como la falta directa de Marc Mateu que le valió para ganar el partido.



Comenzó dominando el Huesca, pero pronto le llegó el primer contratiempo físico al lesionarse el extremo derecho Gerard Valentín, que tuvo que ser sustituido por Soko.



El filial del Villarreal se deshizo del dominio inicial de los locales, que, pese a todo, crearon peligro en las contras, como en el minuto 18 por medio de Marc Mateu, que se plantó solo delante de Jorgensen, pero su disparo lo despejo el portero.



El Huesca se adelantó el minuto 22 por medio de Marc Mateu, que marcó de falta directa.



El Villarreal reaccionó y se hizo con el dominio del juego a partir del minuto 30, aunque las aproximaciones del equipo amarillo no pusieron en aprietos a Andrés Fernández.



En la segunda parte, el Huesca volvió a mostrarse muy conservador ante un Villarreal dueño del balón.



Andrés Fernandéz volvió a aparecer y a salvar a su equipo despejando un balón que se colaba por una escuadra en el minuto 63, en pleno dominio del equipo visitante ante un Huesca totalmente arrinconado que sobrevivía como podía.



El Huesca estuvo toda la segunda parte en su área despejando los balones que continuamente le llegaban y era incapaz de hacer más de tres pases seguidos.



Los cambios en ambos equipos, en el Huesca para defender el resultado y en el Villarreal para dar más potencial a su ataque, no alteraron el devenir del partido.



El conjunto visitante asedió en los últimos minutos la portería del Huesca, que se defendió con uñas y dientes, cerró todos los huecos atrás y logró sumar los tres puntos.



- Ficha técnica



1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; C. Salvador, Kento, Gerard Valentin (Soko, m. 7), (Kanté, m. 70) , M. Mateu (Timor, m. 83); Juan Carlos (Vilarrasa, m. 83) y Carrillo (Escriche, m. 46).



0 - Villarreal B: Jorgensen; Carreira; Dela, Mbacke, Romero (Fer Niño, m. 80), Haissem (Tasende, m. 46), Carlo (Pacheco, m. 89), Del Moral, Tiago (Ontiveros, m. 46); Fores (Arana, m. 80), y Collado.



Goles: 1-0, m.22: Marc Mateu.



Arbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Juan Carlos y Marc Mateu, y a los visitantes Carlo, Haissem, Romero y Dela.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Smartbank disputado en el estadio El Alcoraz ante 5.883 espectadores.