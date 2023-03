El Granada salva un punto sobre la bocina ante la Ponferradina

El Granada y la Ponferradina empataron en el Estadio Nuevo Los Cármenes (2-2), resultado que no colma las expectativas de ninguno porque pone fin a una racha de ocho victorias seguidas de los rojiblancos en casa y eleva a nueve las jornadas que los bercianos acumulan ya sin ganar, pese a que este domingo se les escapó el triunfo en la última jugada.



Los goles del rumano Alexandre Pascanu y del brasileño Yuri de Souza permitieron al cuadro berciano remontar en el segundo tiempo el tanto que poco antes había marcado, de penalti, el albanés Myrto Uzuni, pero cuando los visitantes ya se veían con los tres puntos empató Alberto Perea, en el minuto 96 en la última jugada del choque con una falta directa.



El primer tiempo, cuyo tramo inicial tuvo un ritmo frenético, fue igualado en posesión y dominio, con ambos equipos gozando de ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador.



Las dos primeras opciones fueron visitantes y estuvieron en las botas del brasileño Derik Lacerda, que primero mandó un potente chut al palo y, poco después, se lio en un mano a mano ante Raúl Fernández.



El iraní Amir Abedzadeh, meta de la Ponferradina, salvó después a los suyos con hasta cinco sensacionales paradas ante Uzuni -dos veces-, Jorge Molina, José Callejón y Antonio Puertas.



La segunda parte empezó de la misma forma en que se desarrolló la mayor parte de la primera, con Amir evitando el gol local, esta vez ante el francés Yann Bodiger, mientras que Agus Medina la tuvo para los visitantes.



Cuando más atascados estaban los locales entró al campo Bryan Zaragoza y su brillante primera acción individual acabó con un penalti muy discutido por los bercianos que transformó en el 1-0 Uzuni en el minuto 70.



La reacción visitante fue fulgurante, ya que la Ponferradina dio la vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos al marcar el empate Pascanu en el minuto 79 al rematar un saque de esquina y el 1-2 en el 81 Yuri, que acababa de salir al campo tras un fallo de la zaga local.

Seguiremos peleando hasta que el trabajo tenga premio. Hoy ha estado muy cerca, pero no ha sido posible. Cabeza alta y adelante. ¡SOMOS BERCIANOS, SOMOS GUERREROS!????? #Adelanteyarriba#100AñosDeportivapic.twitter.com/XC1tfUGF52 — SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) March 12, 2023

La sentencia visitante estuvo en las botas del portugués Heri Tabares, que no pudo batir a Raúl Fernández en un mano a mano minutos antes de que Alberto Perea, en la jugada que cerró al choque ya que después ni se sacó de centro, marcara el 2-2 final con una falta desde fuera del área.

Ficha del partido

Granada: Raúl Fernández; Ricard, Cabaco, Ignasi Miquel, Carlos Neva (Jonathan Silva, m.46); Bodiger, Sergio Ruiz (Alberto Perea, m.82), Antonio Puertas (Bryan, m.65), Callejón (Famara, m.82); Uzuni y Jorge Molina (Weissman, m.54).



Ponferradina: Amir; Adot, Sofian, Amo, Adri Castellano (Moi Delgado, m.77); Kelechi (Heri, m.77), Agus Medina, Naim (Yuri, m.77), Dani Ojeda (Dieguez, m.88); Derik y Edu Espiau (Pascanu, m.67).



Goles: 1-0, (m.70) Uzuni. 1-1 (m.79) Pascanu. 1-2, (m.81) Yuri. 2-2, (m.96) Alberto Perea.



Árbitro: Ais Reig (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Ignasi Miquel (m.50) y Cabaco (m.92) y a los visitantes Edu Espiau (m.51), Amo (m.68), Moi Delgado (m.83) y Yuri (m.92).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 14.153 espectadores, según cifra oficial.