Garitano: "Borja vino, se disculpó, entrenó e hizo un vídeo con el club, cada uno que saque sus conclusiones"

Asier Garitano, entrenador del Leganés, comentó que el delantero Borja Garcés, que se ausentó a una sesión preparatoria sin su permiso y sin el del club para acudir a una boda, que se está entrenando y lo que vaya a ocurrir se verá.



"Los jugadores tienen sus derechos y obligaciones. Los derechos que tienen se van a cumplir. En el tema de obligaciones, la suya era haber estado ese sábado con el equipo en el entrenamiento y en el partido con sus compañeros, su club... no lo hizo. Eso me parece muy grave", dijo.



"A partir de ahí, desde el sábado hasta el lunes a la tarde, no recibí ninguna llamada. Vino aquí el lunes, se disculpó conmigo, con el cuerpo técnico luego se fue tras el entrenamiento, normal, se fue al club. Y el club y todos hicieron un comunicado, un vídeo y a partir de ahí, cada uno que saque sus conclusiones", declaró.

?? DIRECTO | Comienza la rueda de prensa de Asier Garitano previa al #AlmeríaLeganés ?? — C.D. Leganés (@CDLeganes) October 27, 2021

Asimismo el técnico, que en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Tenerife aseguró que no volvería a vestir la camiseta del Leganés mientras él estuviese en el club, indicó: "Está entrenando. Lo que vaya a pasar ya lo veremos en cada uno de los partidos".



Garitano no quiere darle vueltas a si hizo bien aireando el tema: "No lo sé. Cada persona lo lleva como lo lleva. Para estas situaciones, a mí me preguntan, yo respondí natural. Yo no lo concibo. No sé si lo llevaremos mejor o peor... pero es un tema ya lo he hablado un montón de veces. Ya lo he explicado. Yo soy así".



Ahora se mide al Almería mientras suenan nombres para sustituirle: "Esta situación no la puedo controlar. No pierdo mucho tiempo en eso. En cuanto a jugadores, la verdad es que sí siento el apoyo de la plantilla. Habrá algunos que estarán más contentos, otros que no... pero en general sí que siento la confianza de la plantilla".



"Cuando me llama el Lega y me dice que venga, me dicen que estaban en momento de dificultad, deportiva, social... yo siento lo que es el Leganés tras tantos años vine aquí para ayudarles. Ahora estamos parecido. No estamos en un buen momento deportivo, social, lo que no sé es quién me va a ayudar ahora a mí", comentó sobre su retorno a la entidad el pasado curso.



Asimismo confirmó que no va a dimitir y respaldó las palabras de Fede Vico en las que este decía que no había que pedirle perdón a la afición porque no estaban tirando los partidos: "No estamos tirando los partidos. No hay que pedir perdón. Si uno lo intenta, pero no salen las cosas, no hay que pedir perdón. En el campo no hemos hecho las cosas mal. Para pedir perdón, hay que hacer las cosas mal. No es el caso".