Gaizka Garitano no seguirá dirigiendo a la SD Eibar

Gaizka Garitano no seguirá en el banquillo del Eibar la próxima temporada. Así lo ha confirmado el club en sus redes sociales este viernes después de que en la noche del jueves desperdiciaran su única opción de ascenso a primera al perder 2-0 contra el Alavés. No solo no seguirá el bilbaino, sino que tampoco lo hará el segundo entrenador del equipo, Patxi Ferreira.

?? Gaizka Garitano no continuará al frente del Eibar la temporada que viene.



???? Klubetik esker hitzak besterik ez ametsa egi bihurtzen saiatzeagatik.#BetiArmaginak?? — SD Eibar (@SDEibar) June 9, 2023

Garitano, que ha dirigido 228 partidos del primer equipo durante sus dos últimas etapas en el club, comenzó su carrera como entrenador en el Eibar "B" en 2010, ascendiendo a la máxima categoría en 2014. Tras su primera temporada en LaLiga, el equipo volvió a Segunda División y el de Vizcaya dimitió.

En junio de 2021 el técnico regresó y el Eibar acabó tercero en la clasificación, perdiendo el ascenso a Primera ante el Girona en las semifinales de los playoffs. Esta temporada, de nuevo ha clasificado al club para la promoción de ascenso, siendo eliminado por el Alavés.