Fuster da la victoria al Albacete ante un Andorra con diez

El Albacete Balompié sumó este lunes su sexta jornada consecutiva sin perder después de sacar petróleo de la inferioridad numérica del FC Andorra. Los de Rubén Albés, que fueron dominados en el primer tiempo, supieron sacar rendimiento a la expulsión de Álex Pastor en el minuto 53 por cortar una jugada de Jonathan Dubasin y el gol de Manu Fuster dio el triunfo a los manchegos aunque el FC Andorra tuvo ocasiones para empatar en los minutos de descuento, especialmente, una de Diego Pampín.

El FC Andorra monopolizó la posesión del balón. Los de Eder Sarabia dominaron por completo a un Albacete Balompié que estuvo, en todo momento, pendiente de algún error de los del Principado en una tarde gélida en Andorra la Vella, donde las temperaturas llegaron a ser de nueve grados bajo cero.



Eso sí, la puesta en escena fue mejor la del equipo dirigido por Rubén Albés. El FC Andorra presentó un once inicial con una novedad destacada: la del debutante en la Liga SmartBank, el portero Marc Vidal.



En el minuto 4 llegó la primera aproximación de los visitantes. Manu Fuster envió un centro por la izquierda, pero Higinio no llegó al remate en el área pequeña.



Los locales poco a poco cogieron el ritmo al partido aunque con una circulación lenta en muchas ocasiones. En el minuto 13, Bakis no llega a conectar bien la pelota en el área pequeña después de una bolea de Almpanis. Tres minutos después, Rubén Bover intentó sorprender con un chut bastante lejano y centrado que rechazó Bernabé con los puños.



La mejor ocasión de la primera parte llegó en el minuto 33 cuando Diego Pampín de cabeza a la salida de un córner remató y Higinio salvó bajo palos.



En la reanudación llegó la jugada clave. En el minuto 49, Álex Pastor cortó un avance de Jonathan Dubasin con una fuerte entrada y el árbitro, en principio, le mostró tarjeta amarilla, pero el VAR le rectificó y lo tuvo que expulsar con roja directa. El FC Andorra se quedó con 10 jugadores y el Albacete Balompié supo aprovechar la inferioridad numérica como en el partido de la primera vuelta.



Con uno más, los de Rubén Albés acosaron la portería del debutante Marc Vidal. El de Villarreal salvó primero un remate de cabeza en propia meta de Mika Mármol. Después un uno contra uno de Olaetxea y en el minuto 71 un remate de Jonathan Dubasin. En está jugada, Maikel Mesa remató de cabeza en el larguero y el mismo Dubasin en el rechace al exterior de la red.



En el minuto 74, el Albacete Balompié logró batir a un acertado Marc Vidal cuando Manu Fuster remató raso después de una dejada de Maikel Mesa a centro desde la derecha de Higinio.



Los de Eder Sarabia afrontaron el final del partido con más entereza que el Albacete y gozaron, aún jugando con uno menos, de tres ocasiones claras de gol. En el minuto 89, Bakis a la media vuelta envió a fuera. En el tiempo de descuento, Diego Pampín falló un remate claro a la salida de un córner después de una peinada de Diego Alende al primer palo.



El lateral gallego se hizo un buen lío y no supo rematar cuando estaba totalmente sólo en el segundo palo. A dos minutos del final del partido, Bakis envió un remate de cabeza a la cruceta, pero el árbitro anuló la jugada por una falta del turco-alemán sobre Ros.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - FC Andorra: Marc Vidal; Dani Morer (Germán Valera, m. 82), Álex Pastor, Mika Mármol, Diego Pampín; Marc Aguado, 'Moha' (Sergio Molina, m. 65), Rubén Bover (Diego Alende, m. 65); Almpanis (Héctor Hevel, m. 65), Bundu (Jacobo González, m. 79) y Bakis.

1 - Albacete Balompié: Bernabé; Carlos Isaac, Glauder, Boyomo, Julio Alonso; Olaetxea, 'Riki' (Juan María, m. 88); Maikel Mesa (Ros, m. 95), Manu Fuster, Dubasin y Higinio (Fran Álvarez, m. 79).

Goles: 0-1: M.74 Manu Fuster.

Árbitro: Alejandro Quintero González (comité andaluz). Amonestó a Álex Pastor con roja directa (m.53) y con doble amarilla Eder Sarabia (m.56 i m. 89) y con amarilla Marc Aguado (m. 56), Jacobo González (m. 83), Sergio Molina (m. 83), del FC Andorra; y a Maikel Mesa (m. 81), Bernabé (m.83), Dubasin (m. 85), del Albacete Balompié.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga SmartBank, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 1.220 espectadores.