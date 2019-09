El Fuenlabrada solicita aplazar su partido frente al Zaragoza por la intoxicación alimentaria de 14 jugadores

El Fuenlabrada ha solicitado a LaLiga aplazar su partido del miércoles frente al Zaragoza después de que 14 jugadores se hayan visto afectados por una intoxicación alimentaria. El incidente podría haber tenido su origen en la cena del equipo posterior al partido que jugaron frente al Lugo.

El equipo madrileño debe enfrentarse este miércoles al conjunto aragonés en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Smartbank, que se disputa entre semana. Jorge Mere, el entrenador del equipo madrileño, ha confirmado que los jugadores sufren una gastroenteritis aguda.

"Estamos preocupados por cómo podemos afrontar el partido de mañana. Hoy no hemos podido realizar el entrenamiento con once jugadores del primer equipo para preparar el partido debido a una gastroenteritis aguda. Desconocemos el origen, se está estudiando si se trata de un virus o no", dijo.

"Desde ayer por la mañana los jugadores están entrando y saliendo del hospital, la situación es esa. Y en el cuerpo técnico salvo yo y alguno más, el resto ha caído también. No sabemos si mejorará la situación o empeorará. Algunos están en cama y la preocupación es cómo podamos afrontar el partido de mañana", añadió.

El técnico no quiso dar nombres de los afectados: "Algunos han estado en situación de una gastroenteritis más aguda y otros más leve. En su mayoría han entrado por el hospital. Llevan horas vomitando, con diarrea. Me resulta desagradable hablar de futbolistas en concreto".