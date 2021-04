Federación de Peñas del Rayo se manifestará por la presencia de Abascal y Monasterio en el palco de Vallecas

La Agrupación de Peñas del Rayo ha convocado para este martes una manifestación, bajo el lema 'Desinfectemos nuestro estadio. Limpiemos nuestro palco', para mostrar su malestar por la presencia de los políticos de Vox Santiago Abascal y Rocío Monasterio en el palco del Estadio Municipal de Vallecas durante el encuentro que el equipo franjirrojo disputó este lunes ante el Albacete Balompié.

La protesta, convocada para este martes a las 19.00 horas en la calle Payaso Fofó, aledaña al estadio, se produce después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, acudiesen al palco este lunes junto al presidente Raúl Martín Presa para presenciar el partido de LaLiga SmartBank entre el Rayo y el Albacete.

Además, la Federación de Peñas difundió en las redes sociales un comunicado bajo el título 'Presa, eres un tonto útil'. "Das auténtico asco. En las últimas semanas, Vallekas y la afición de nuestro equipo han sido insultadas, señaladas y criminalizadas. Hoy has usado nuestro nombre para defender los intereses de Javier Tebas, y has utilizado nuestro estadio para defender los intereses de la extrema derecha", señala el escrito.

"Has cruzado todas las líneas que te quedaban por cruzar en tu carrera hacia la miseria moral. Y lo has hecho de la mano del fascismo, de Santiago Abascal y de Rocío Monasterio. Quizás seas demasiado imbécil, no podemos saberlo, para darte cuenta de que solo eres un instrumento en su búsqueda de ruido. El único consuelo que nos queda hoy a los rayistas es saber que falta un día menos para verte lejos de nuestro barrio, nuestro club y nuestra historia. En Vallekas no hay lugar para el fascismo ni para sus tontos útiles", concluye.

La polémica en torno a los enfrentamientos entre el Rayo y el Albacete saltó en diciembre de 2019, durante un partido de Segunda en Vallecas, cuando la afición vallecana coreó "puto nazi" al delantero ucraniano del conjunto visitante Roman Zozulia, del que precisamente habían conseguido frustrar su fichaje por el club en 2017 al entender que apoyaba a grupos de extrema derecha en su país.

El encuentro tuvo que ser suspendido y reanudado meses después, y el club franjirrojo fue sancionado con 18.000 euros. Este lunes, el Rayo consiguió rescatar un punto, con un jugador menos, gracias a un tanto de Bebé en el minuto 87, tres minutos después de que Zozulia, todavía en las filas del Albacete, ingresase en el terreno de juego (2-2).