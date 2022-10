Empate sin goles en Ipurua que mantiene al Eibar en play-off y al Mirandés en descenso

El Eibar cedió en su quinto partido en Ipurua los primeros puntos de la temporada y lo hizo ante un Mirandés que jugó un partido valiente, se mostró muy eficaz y se mereció el punto que se lleva, al resistir las numerosas acometidas del cuadro vasco durante más de 90 minutos.



El Eibar quiso sorprender pronto al Mirandés y ya en el minuto 3 Tejero lo intentó con uno de sus tiros lejanos característicos, pero Herrero, que estaba atento, detuvo bien el balón con las manos. El MIrandés desde el comienzo quiso dejar claro que iba a buscar las contras rápidas como una de sus armas ofensivas principales. Minutos de tanteo, en el que los dos equipos empezaban a enseñar sus cartas.



La primera del Mirandés llegó por parte de Raúl García, con un tiro flojo que detuvo fácilmente Yoel.



El Eibar trató de contrarrestarla y en el minuto 6 Blanco Leschuk volvió a poner a prueba a Herrero. El encuentro comenzaba con ocasiones para ambos bandos. El Eibar llevaba la batuta, pero el Mirandés se defendía bien. Durante el primer cuarto de hora se mantuvo esta tónica.



La misma se rompió en el minuto 18 con un ataque armero que culminó con un gol de Corpas, que tras la revisión del VAR durante varios minutos, fue anulado por fuera de juego.



En el minuto 20 Tejero lo volvió a intentar con un saque de falta directo que detuvo muy bien Herrero, En la siguiente jugada un cabezazo de Raúl a punto estuvo de adelantar al Mirandés, pero el balón lo atajó Yoel con una buena estirada.



Tejero lo volvió a intentar desde lejos en el minuto 23 pero el balón se fue fuera. El Mirandés no perdía la cara y jugaba sin complejos yéndose arriba a las primeras de cambio. El partido tenía ritmo y no daba margen para la especulación. El Eibar no se encontraba cómodo ante un rival que le jugaba de tú a tú. A pesar de ello seguían intentándolo, pero los burgaleses estaban muy organizados en defensa y consiguieron retirarse al descanso con el cero a cero inicial.



El segundo período comenzó de manera similar, el Mirandés no mostraba ningún miedo ante un equipo que no había cedido un solo punto en Ipurua en las cuatro primeras jornadas. Nico Serrano tuvo la primera de esta segunda mitad, con un tiro dentro del área, que detuvo sin complicaciones Yoel. Avanzaban los minutos y el Mirandés empezaba a creérselo, ya que el Eibar no encontraba la forma de adelantarse.



Lo intentaron Imanol y Corpas, en un ataque con peligro al que Herrero estuvo muy atento y posteriormente en una jugada distinta Stoichkov cruzó mucho el balón. Los locales buscaban el tanto con denuedo, pero el Mirandés apenas concedía huecos.



Garitano empezó a mover el banquillo en busca de un revulsivo y dio entrada en el campo a Vadillo y al canterano Troncho. Joseba Etxeberria hizo otro tanto al meter sobre el césped a Marcos Paulo. El MIrandés seguía sólido en defensa y hacía el partido que le interesaba, ante un Eibar que cada vez se iba poniendo más nervioso. En el minuto 72 Stoichkov probó de nuevo, en otro disparo que salió alto.



Manu García, recién salido al campo tuvo la ocasión más clara para el Mirandés en el minuto 77, con un potente tiro que salió desviado por muy poco. Y en el 79 Tejero, que fue el jugador más incisivo del partido, obligó a Herrero a realizar la parada del encuentro, con otro tiro desde la frontal del área. El madrileño dispuso de las mejores ocasiones y mostró la peligrosidad de su disparo lejano.



Ninguno de los dos equipos daba los puntos por pérdido y en los últimos compases intensificaron sus ataques.Nico Serrano volvió a encoger los corazones de los aficionados armeros,con un lanzamiento que pegó en la defensa armera. Acto seguido fue Salinas quien disparó con intención.



En los minutos finales ambos lo intentaron sin fortuna y al final justo reparto de puntos, que satisface más a un Mirandés, que poco a poco va perfilando su juego y que quiere abandonar cuando antes la zona baja de la tabla. El Eibar por su parte se coloca sexto y se mantiene arriba.

Ficha del partido

0. Eibar: Yoel, Tejero, Berrocal, Arbilla, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus, Corpas (Vadillo, m. 64), Rahmani (Troncho, m. 64), Stoichkov (Quique, m. 88) y Blanco Leschuk (Bautista m. 77).



0. Mirandés: Herrero, Parra, Alex Martín, Raúl Navas, Salinas. Prados ( Javi Serrano, m. 87), Pinchi (Marcos Paulo, m, 67), Rey (Manu García, m. 77), López (Juanlu, m. 77), Raúl (Samuel Mraz, m. 87) y Nico Serrano.



Arbitraje: El colegiado Víctor García Verdura del Comité Catalán. Amonestó a Matheus en el minuto 78. En el 88 enseñó la cartulina amarilla a Raúl Navas. En el 94 amonestó a Vadillo.



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la LaLiga Smartbank disputada en Ipurúa, que presentó una buena entrada para ser lunes por la noche, con un total de 4.754 espectadores, incluida una pequeña y animosa representación de aficionados del Mirandés.