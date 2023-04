Empate por el ascenso entre Eibar y Levante

Eibar y Levante siguen en la carrera por al ascenso directo a Primera División tras empatar un partido que estuvo muy disputado y en el que ambos goles los marcó el conjunto local: el primero en propia portería de Arnaitz Arbilla y el empate el gaditano Stoichkov.



El encuentro tuvo un guión previsible porque, con los dos equipos arriba en la tabla, minimizar errores era la prioridad y por ello Zidane y Femenías vivirían una plácida primera mitad, cortocircuitada por chispazos ocasionales en las dos áreas que no fructificaron.



Levante pudo sacar rédito a una de ellas, con Campaña rematando una falta, y la respuesta armera no tardaría en llegar, en una combinación Stoichkov- Rahmani que el francés no llevó a la red por poco.



Stoichkov lideró en el primer tiempo el juego ofensivo de los guipuzcoanos, que tuvieron la gran ocasión del período en una triangulación entre el gaditano, Jon Bautista y Tejero que, con todo a favor, no precisó su remate dentro del área y desperdició la oportunidad más clara de poner a su equipo por delante al descanso.

SUPERFLASH | @AlejandroMiquel



“El empate es una pena, toca seguir remando”



“Hemos notado el aliento y el apoyo de la afición, toca pensar en Mirandés y hacer los tres puntos en casa”#EibarLevantepic.twitter.com/XY6fmj24Z4 — Levante UD ?? (@LevanteUD) April 9, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Eibar parecía estar más satisfecho con el empate y fue el inconformista Levante el que tomó la iniciativa en un segundo tiempo denso, en el que Gaizka Garitano no estaba cómodo y en el 65 se confirmaron sus temores con el intencionado centro de Pubill que el despeje desesperado de Arbilla llevó al fondo de la red de Zidane.



El Levante ya tenía el partido donde quería, pero esta Segunda División no concede tregua e instantes después se produjo un error defensivo de Rober Pier en su área chica, cedió a la presión de Stoichkov y el andaluz anduvo listo para hacerse con el balón y superar a Femenías para hacer el 1-1.

El empate parecía valerle a ambos conjuntos, ciertamente el Eibar lo intentó con más intensidad pero ahí la solvencia del conjunto de Javi Calleja valió lo suyo para llevarse un punto al que tampoco le hizo ascos el conjunto vasco en su lucha por consolidar la primera plaza que ocupa.

Ficha del partido

1.-S.D. Eibar: Zidane; Tejero, Álvarez, Arbilla, Lasure; Nolaskoain, Pereira, Corpas (Javi Muñoz, min. 68), Rahmani (Troncho, min. 84); Stoichkov (Quique González, min. 84) y Bautista (Leschuk, min. 80).



1.- Levante: Femenías; Son, Muñoz, Rober Pier, Pubill (Carlos Giménez, min. 68); Campaña (Mussonda, min. 68), Iborra, Pepelu, De Frutos; Cantero (Soldado, min. 68) y Montiel (Bouldini, min. 53).



Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Lasure, Stoichkov, Carlos Giménez y Soldado.



Goles: 0-1, min. 65: Arbilla (p.p.). 1-1, min. 69: Stoichkov.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga Smartbank disputado ante unos 5.000 aficionados en el estadio de Ipurua. Jon Bautista recibió el premio al mejor jugador de la categoría en el mes de marzo en el inicio del encuentro.