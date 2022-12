El Eibar vence al Real Oviedo y suma tres victorias consecutivas que le hacen fuerte en lo más alto

El Eibar culminó con su tercera victoria consecutiva una semana en la que ha derrotado sucesivamente al Huesca, Burgos y al Oviedo. Nueve puntos, que le sitúan en la cima de la clasificación, pendiente de lo que hagan Las Palmas y el Alavés, y le colocan como candidato al ascenso directo, ya que en estos momentos es probablemente el equipo más en forma del campeonato.



Duelo entre dos equipos enrachados y con muy buenas prestaciones en las últimas jornadas. El Oviedo mostró pronto claras sus intenciones y en los primeros minutos tras un saque de esquina Sergi Enrich de cabeza pudo adelantar a los asturianos.



En la siguiente jugada, llegó la réplica armera con un tiro lejano de Javi Muñoz, que se fue alto. Partido muy parecido a los últimos del Eibar en casa, con un rival esperando atrás y que salía al contragolpe con peligro.

FINAL #GranadaBurgosCF 1-0



¡El gol de Uzuni da la victoria a un @GranadaCF que se mete en puestos de play-off!#LaLigaSmartBankpic.twitter.com/Jkr9QWwOhl — LaLiga SmartBank (@LaLiga2) December 11, 2022



También era parecido el intento del Eibar de ir haciéndose con el dominio del choque, pero el Oviedo no le perdía la cara. En el minuto 17 hubo una muy clara para los carbayones con una jugada que culminó con un cabezazo de Borja Bastón, que se fue ligeramente alto.



El Oviedo quería dejar claro al Eibar que quería aprovechar su buen estado de forma para rascar algún punto en Ipurua. El Eibar buscaba la brega de su torre Blanco Leschuk para intentar llevar algo de peligro. Los armeros querían madurar al Oviedo para sorprenderle en alguna acción rápida.El Oviedo se defendía bien y no dejaba ningún hueco.



El Oviedo tuvo la más clara en las piernas de un exarmero Sergi Enrich, que tras un buen control con el pecho a la media vuelta en gatilló un potente disparo que detuvo muy bien Luca Zidane.



En vista del peligro del Oviedo, el Eibar buscó alargar las posesiones e impedir que el balón llegase al conjunto visitante. Pero su juego carecía de la profundidad suficiente para poner en riesgo la meta de Braat. En el minuto 36 Blanco Leschuk tuvo la más clara del Eibar y de espaldas a la portería y de tacón estuvo a punto de sorprender al guardameta ovetense. El conjunto local quería demostrar que en cualquier momento podía adelantarse en el marcador. Otro tiro de Jimmy que se fue a las nubes fue el resto del bagaje ofensivo del Oviedo en este período.



En el minuto 43, fue Matheus el que lo intentó desde lejos en otro tiro que se fue alto. De esta manera se llegó al descanso con el cero a cero inicial y con los dos equipos demostrando que no renunciaban a la victoria.



Las espadas en alto para una segunda mitad que se presuponía muy intensa. La primera ocasión fue del Oviedo en el minuto 52 tras una buena jugada que culminó con un tiro excesivamente cruzado de Hugo Rama. Gaizka Garitano movió rápidamente el banquillo en busca de más pólvora en la delantera e introdujo un triple cambio, con la entrada de Nolaskoain y especialmente de la sociedad Corpas-Stoichkov para buscar más mordiente ofensiva.



En los primeros minutos, la estrategia pareció surtir efecto y se sucedieron varias ocasiones de peligro de los atacantes armeros. En el 62, Blanco Leschuk tuvo una oportunidad muy clara, pero el balón salió rozando el poste.



En el minuto 66, volvió a avistar Nolaskoain desde lejos y en la siguiente jugada tras un saque de esquina fue el mismo Nolaskoain quien remató a bocajarro el medido centro de Matheus. Otra vez el Eibar aprovechaba el desgaste del rival para golpearle ya avanzado el partido.

??? Álvaro Vadillo: "Estoy muy orgulloso y satisfecho del trabajo que ha realizado el equipo en los tres partidos de esta semana".#EibarRealOviedo | #BetiArmaginak?? pic.twitter.com/Qpaukdfdf0 — SD Eibar (@SDEibar) December 11, 2022

El Oviedo trató de reaccionar y adelantó sus líneas. El Eibar se replegó para mantener su ventaja. Transcurrían los minutos y el Oviedo consciente de que se le iba el partido, se lanzó a la desesperada.Lucas lo intentó tímidamente con un tiro en la prolongación, pero ya era tarde. El Eibar no tuvo apuros para mantener la ventaja y volvió a sumar de tres en tres por tercera ocasión consecutiva.

Ficha del partido

1. Eibar: Luca, Correa (Tejero, m. 82), Berrocal, Arbilla, Imanol, Sergio Álvarez (Nolaskoain, m. 56), Matheus, Vadillo, Javi Muñoz (Stoichkov, m. 56), Rahmani (Corpas, m. 56) y Blanco Leschuk (Bautista, m. 82).



0. Oviedo: Braat, Lucas, Rodri Tarín, Dani Calvo, Abel Bretones, Hugo Rama (Viti, m. 73), Jimmy, Luismi (Obeng, m. 84), Marcelo (Borja Sánchez, m. 60), Sergi Enrich y Borja (Mangel, m. 73).



Gol: 1-0 m. 69. Nolaskoain.



Arbitraje: El colegiado Raúl Martín Gonzalez del Comité Canario. Amonestó en el minuto 19 a Vadillo y en el minuto 96 a Matheus.



Incidencias: Tarde muy fría en Ipurua, auténticamente invernal. A pesar de la mala climatología poco más de 5.000 espectadores acudieron al estadio armero para presenciar el encuentro en directo. El largo puente festivo favoreció la presencia de algunos aficionados asturianos.