El Eibar remonta en Ibiza y se mantiene a un punto del ascenso directo

El Eibar puso fin este jueves a su mala racha como visitante y logró, ante el Ibiza (1-2), su primera victoria a domicilio del curso liguero.



Los de Gaizka Garitano vieron cómo les anularon dos tantos de Stoichkov, mientras que los celestes se quedaron en inferioridad al ser expulsado con roja directa Bogusz a los poco más de diez minutos de saltar al terreno de juego.



Si el encuentro arrancó con muchas imprecisiones y pérdidas por parte de ambas escuadras, el segundo tiempo estuvo caracterizado por un juego más intenso y con más posesión por parte de los armeros.



Tras el primer tanto anulado de Stoichkov cumplido el primer cuarto de partido, los de Baraja no lograban crear ocasiones de gol ni acercarse a la zona de peligro.



No fue hasta poco antes de cumplirse el primer tiempo cuando, tras un pase en largo de Martín, que prolongó Ekain con un cabezazo, Miki Villar quedó frente a frente con Joel, que no pudo hacer nada para evitar el remate con la derecha del gallego.



El equipo armero encadenó varias ocasiones de peligro, aunque sin lograr inaugurar el marcador.



Tras el paso por vestuarios, el Eibar tuvo mayor precisión y lograron inaugurar el marcador después de un error de Fuzato. Jon Bautista estuvo acertado al recoger el balón que se le escapó al guardameta de la escuadra balear y estrellarlo contra la malla.



Tras el segundo tanto anulado de Stoichkov, éste fue el protagonista de la jugada que dio la primera victoria al equipo armero con un remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería en un segundo golpeo de balón.



De nada sirvieron a la escuadra balear los tres cambios de Baraja metiendo más pólvora con la entrada de Castel, Bogusz y Armando.

Ficha del partido:

1 - UD Ibiza: Fuzato; Coke, Martín, Juan Ibiza, Álvaro G.(Javi Vázquez, min. 56); Miki Villar, Azeez, Gálvez (Bogusz, min. 64), Suleiman (Armando, min. 64); Nolito (Castel, min, 63), Ekain (Darío, min.87).



2 - SD Eibar: Yoel; Tejero, J.Berrocal, Arbilla, Imanol; Sergio A., Matheus; Quique (Corpas, min. 69), Javi Muñoz, Stoichkov (Rahmani, min. 90); Bautista (Blanco Leschuk, min. 78).



Goles: 1-0. M.43: Miki Villar; 1-1. M. 52: Bautista; 1-2. M. 81: Stoichkov



Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán ). Amonestó a los locales Azeez (min.22), Gálvez (min. 58) y Miki Villar (min. 74), y a los visitantes Stoichkov (min.29) y Javi Muñoz (min. 72). El jugador del Ibiza Bogusz expulsado con roja directa en el minuto 87.



Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Palladium Can Misses ante 2.657 espectadores.