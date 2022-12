El Eibar aprovecha el tiempo añadido para remontar al Huesca

El Eibar nunca se rinde en Ipurua y hoy ante el Huesca aprovechó el largo tiempo añadido, hasta diez minutos, para remontar a un Huesca que se había puesto por delante en la primera mitad y que mantuvo su ventaja hasta los minutos finales.



Partido entre dos equipos que aspiran a estar arriba y que antes del comienzo estaban separados por solo tres puntos. El Eibar avisó pronto ya que en el minuto 4 Stoichkov a bocajarro estuvo a punto de marcar tras un centro de Tejero, pero envió el balón muy alto. El Huesca trató de proponer también en ataque y en el minuto 10 Carrillo estuvo a punto de llegar a un balón que no alcanzó por centímetros y que llevaba mucho peligro.



Primeros minutos de toma y daca con el Eibar llevando la iniciativa y el Huesca ordenado en defensa y buscando salir al contragolpe.



El Huesca fue perdiendo complejos y en el minuto 16 una buena jugada visitante culminó con un disparo de Jorge Pulido que salvó bajo palos Luca Zidane, con una muy buena parada. Los aragoneses no habían venido a pasearse y el Eibar tuvo que mirar también en su retaguardia. Ninguno de los dos equipos se podía permitir excesos de confianza. Partido igualado entre dos conjuntos que se conocen bien.



El Huesca no amenazaba en vano y en el minuto 34 se adelantó en el marcador por medio de Escriche, que con el pie envió el balón por raso fuera del alcance de Luca, tras un medido pase en profundidad de Soko.El tanto obligó al Eibar a cambiar su esquema táctico y a adelantar sus líneas aún más.Los armeros no se encontraban nada cómodos.



El Huesca olió la sangre y trató de ampliar su ventaja en algún otro contraataque, con una buena ocasión de Soko que no pasó a mayores. El Eibar intensificó la posesión, pero lo cierto es que no tuvo muchas oportunidades en lo que restaba del primer período y al descanso se llegó con el 0-1 en favor del Huesca.



Esta circunstancia obligó a Garitano a remodelar su conjunto e introducir dos cambios para la segunda mitad, con la entrada de Arbilla y de Corpas. Cuco Ziganda también dio entrada a Gerard Valentín en lugar de Soko. El Eibar salió más agresivo al terreno de juego en los primeros minutos en busca del empate.



En el 50 volvió a ser Stoichkov, el que estuvo a punto de marcar a centro de Corpas, pero el balón se le escapó cuando iba a armar el disparo y lo detuvo Andrés Fernández. El Eibar buscaba con ahínco el gol, pero la defensa del Huesca no le daba apenas opción.



Pasaban los minutos y el Huesca seguía firme en su actitud defensiva, ante un Eibar, al que se le iban acabando las propuestas ofensivas. Lo intentaron primero Stoichkov, en el minuto 72, con un tiro que detuvo el guardameta del Huesca y poco más tarde en el minuto 73 Bautista enganchó una buena volea, con fuerza y bien colocada y que acabó nuevamente en las manos de Andrés, en lo que fue la oportunidad más clara de esta segunda mitad.



Por parte del Huesca fue Hashimoto el que remató alto y desviado. Cuando la desesperación comenzaba a prender en las filas del Eibar el árbitro, tras revisar el VAR decretó penalti por una mano dentro del área de Rubén Pulido. La pena máxima fue lanzada por Corpas que marcó el empate con un fuerte tiro alto y por la izquierda que engañó al guardameta.



El Eibar creció con el tanto del empate y tras un saque de esquina en contra del Huesca, en el minuto 92 Rubén Pulido, en una desafortunada jugada cabeceó para despejar e introdujo el balón en su propia puerta. El Eibar se adelantaba in extremis.En el minuto 100 Matheus pudo incluso aumentar la ventaja con un fuerte tiro lejano que detuvo Andrés. Tres puntos de oro para el Eibar que se mantiene arriba y el Huesca se aleja de la zona noble.



Ficha técnica:



2. Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Chema (Arbilla, m. 46). Ríos Reina (Imanol, m. 93), Sergio Álvarez (Vadillo, m. 62), Matheus, Rahmani (Corpas, m. 46), Javi Muñoz (Nolaskoain, m. 67), Stoichkov y Bautista.



1. Huesca: Andrés Fernández, Andrei, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Florian Miguel, Soko (Gerard Valentín, m. 46), Timor (Blasco, m. 78), Salvador, Mateu (Joaquín Muñoz, m. 67), Escriche (Kevin, m. 65) y Carrillo (Hashimoto, m. 65).



Arbitraje: El colegiado Luis Mario Milla del Comité Andaluz. Amonestó en el minuto 3 a Chema Rodríguez. En el minuto 6 el que vio la cartulina fue el otro central armero, Berrocal. En el 57 amonestó a Sergio Álvarez. En el 76 fue Nolaskoain el que resultó amonestado. En el 84 amonestó a Timor y a Rubén Pulido, en el 85 a Gerard y en el minuto 87 a Kevin. En el 94 amonestó a Luca y en el 102 a Salvador..



Goles: 0- 1. m.34.Escriche. 1- 1 m. m 87. Corpas de penalti. 2-1m. 92. Rubén Pulido en propia puerta.



Incidencias: Tarde gélida en Ipurua. Se dieron cita en el estadio eibarrés un total de 5.084 espectadores Hubo también una pequeña representación de seguidores del Huesca.