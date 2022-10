El Eibar aprovecha la ansiedad del Málaga y lo deja colista

El Eibar ganó por 0-1 a un Málaga ansioso y desacertado en el estadio La Rosaleda con un gol del delantero Quique González, que, al filo del ecuador de la primera mitad, aprovechó un servicio de Álvaro Tejero tras un error defensivo local para hurgar en la herida del equipo andaluz y dejarlo como colista.



Los guipuzcoanos, con un juego muy pragmático, rentabilizaron así su efectividad para sumar su segunda victoria a domicilio y asentarse en los puestos de fase de ascenso a Primera, mientras que el conjunto de Pepe Mel, que sólo ha ganado dos partidos en lo que va de liga, sigue en caída libre y en una situación cada vez más preocupante.



El encuentro empezó con un buen ritmo por parte de los dos equipos, con una pizca de dominio favorable al conjunto blanquiazul, que intentaba abrir el campo por las bandas buscando las incursiones de sus extremos Pablo Hervías y Álex Gallar, quienes regresaban al once después de superar sus problemas musculares.



El equipo armero, con una alineación algo más conservadora que otras veces, demostró tener oficio, no se descomponía fácilmente y le hacía frente a un Málaga muy necesitado, que jugaba contra los minutos y el resultado.



El Málaga era el único equipo que intentaba acercarse al área contraria, pero un error en la salida del balón del central Alberto Escassi, el robo del centrocampista Tejero y su centro desde la derecha lo aprovechó el delantero Quique González, completamente solo, para empujar el balón al fondo de la red y hacer el 0-1 a los 21 minutos.



Fue un golpe duro para el Málaga, quizás cuando mejor estaba en el campo, que levantó las iras del público, muy enfadado por la situación de su equipo y por lo que había sucedido con otro fallo defensivo.



El Eibar, muy ordenado, se creció tras el gol, jugó con el nerviosismo del Málaga y tuvo el segundo en alguna acción que el delantero gaditano Stoichkov no supo definir.



El equipo malagueño encajó como pudo el golpe y volvió a la carga para intentar buscar el empate, pero excesivamente alocado y atenazado por la ansiedad a la que se ve abocado por su crisis de resultados.



En la segunda parte solo existió el Eibar, más entero, más fresco y con más ritmo ante un Málaga impreciso, falto de fuelle y que expuso todos sus problemas sobre el césped, con escaso poder ofensivo.



A pesar de los cambios, el Málaga no supo atacar la poblada defensa del Eibar, que defendió con firmeza su botín y se llevó un valioso triunfo a pesar de haber gozado de escasas ocasiones claras ante la portería defendida por Manolo Reina.



FICHA DEL PARTIDO:



0 - Málaga: Manolo Reina; Juanfran Moreno, Esteban Burgos, Escassi, Javi Jiménez; Hervías (Fran Sol, m.57), Ndiaye (Issa Fomba, m.74), Ramón Enríquez (Jozabed, m.74), Álex Gallar (Cristian, m.46); Fran Villalba (Febas, m.65) y Rubén Castro.



1 - Eibar: Luca Zidane; Rober Correa, Nolaskoain (Aketxe, m.77), Venancio, Imanol; Tejero, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Stoichkov (Blanco Leschuk, m.46); Troncho (Corpas, m.62), Quique (Vadillo, m.89).



Gol: 0-1, M.21: Quique.



Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó al local Esteban Burgos (m.70) y al visitante Rober Correa (m.87).



Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda ante 17.093 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de José María Martín Urbano, quien fue entrenador del Unicaja y del CD Málaga de baloncesto.