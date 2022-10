El Eibar y el Albacete igualan con dos penaltis

El Eibar y el Albacete, con sendos goles de penalti, se llevaron un punto cada uno en un partido muy competido, dominado por el Eibar, pero con una defensa muy meritoria del Albacete, que al final le sirvió para llevarse un merecido premio en forma del empate.



Sorpresón en el once inicial del Eibar, ya que Gaizka Garitano hizo debutar en la portería al último fichaje del club esta temporada, el guardameta Luca Zidane, en lugar de Yoel, que había venido jugando durante toda la campaña.



Partido entre uno de los mejores conjuntos locales enfrentado a uno de los mejores visitantes, lo que prometía emociones y gran igualdad, como se vio desde los primeros minutos. Encuentro abierto y con los dos equipos decididos a jugar al ataque.



Inicio clásico del Eibar de empezar imprimiendo un fuerte ritmo desde el primer segundo para desgastar a su rival. El Albacete no se amilanó y ofreció una ordenada defensa y una salida del balón con rapidez e intención.



Los locales ejercían un dominio que transcurrida la mitad del primer período estaba resultando infructuoso. El Albacete quiso dar un primer aviso, tras una rápida combinación que culminó con un tiro lejano de Álvaro, que detuvo bien Luca.



En el minuto 29 el colegiado señaló un penalti de Venancio sobre Dubasin por derribo dentro del área. Maikel Mesa lo transformó en gol al tirarlo raso al poste izquierdo.



La decoración del partido cambiaba por completo con el Albacete adelantándose en el marcador. Javi Muñoz intentó contrarrestar el tanto en la siguiente jugada, pero su balón se fue muy alto.



Pero los locales no habían dicho la última palabra y en el minuto 39 se produjo la ocasión más clara de lo que se llevaba de partido tras un pase de Venancio, que culminó Blanco Leschuk con un tiro cruzado que salió fuera por muy poco.



Al filo del descanso el árbitro señaló un nuevo penalti, en este caso a favor del Eibar por un manotazo de Olaetxea sobre Stoichkov dentro del área. Lo lanzó Corpas muy bien ajustado a la derecha y marcó el empate, dejando todo abierto para el segundo período.



La segunda parte comenzó con la entrada de Aketxe en el campo en lugar de Javi Muñoz. En el minuto 52 Dubasin tuvo la primera ocasión para el Albacete tras una buena jugada individual que culminó con un potente tiro que salió rozando el larguero.



Replicó en el Eibar en el minuto 59 con una bonita combinación que concluyó con un lanzamiento de Stoichkov tras una asistencia de Corpas, que salió ligeramente desviado. Ninguno de los equipos cedía en su lucha, aunque el punto era mejor para el Albacete que para los locales.



Es por eso que el Eibar quiso meter otra marcha más y una jugada entre Blanco Leschuk, Stoichkov y Corpas, acabó con un tiro a las nubes de este último. En el 71 Javi Muñoz lanzó un centro chut que se envenenó pegó en lo alto de la red y Dubasin en la siguiente jugada tras hacer varios recortes disparó fuerte, pero detuvo muy bien Luca. Sin apenas descanso Stoichkov dispuso de otra ocasión, con un balón desviado por poco. El partido entraba en una fase de descontrol.



Bautista se quiso sumar a la fiesta con un cabezazo en el minuto 78 que se fue fuera por centímetros. Y un minuto más tarde el mismo Bautista obligó a una estirada excelente de Bernabé para atajar su disparo.Ya en la prolongación la tuvo Higinio, pero en la boca del gol Luca Zidane salvó el empate con una excelente parada.



FICHA DEL PARTIDO:



1. Eibar: Luca Zidane, Tejero, Berrocal (Arbilla, m. 57), Venancio, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus (Aketxe, m. 46), Corpas (Troncho, n, 72), Javi Muñoz, Stoichkov y Blanco Leschuk (Bautista, m. 72) .



1. Albacete: Bernabé, Álvaro R. Djetei, Boyomo, Julio Alonso, Dubasin (Karim, m. 87), Olaetxea (Sergi Maestre, n. 72), Riki (Fran Álvarez, m. 72), Maikel Mesa (Glauder, m. 60), Manu Fuster (Juan María, m. 89) e Higinio.



Arbitraje: El colegiado José Antonio López Toca del Comité Cántabro. Amonestó en el minuto 28 a Matheus Pereira, que se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas. En el m. 45 amonestó a Olaetxea. En el minuto 48 vio la cartulina amarilla Berrocal. En el 50 amonestó a Tejero y a Venancio. En el 73 vio la tarjeta amarilla Boyomo. En el 79 fue Fuster el amonestado por el colegiado.



Goles: 0-1, m. 30. Maikel Mesa de penalti. 1-1, m. 45+2. Corpas de penalti.



Incidencias: Un total de 5.417 aficionados se dieron cita en el campo según informaron fuentes del club armero, entre ellos una pequeña representación de hinchas del Albacete.