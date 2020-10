Dos miembros del Espanyol dan positivo en el test de antígenos de coronavirus

El Espanyol informó este miércoles que dos miembros de la plantilla, sin especificar si se trata de futbolistas o de componentes del cuerpo técnico, dieron positivo en test de antígenos del coronavirus.

De momento no se confirma si son jugadores o no. Los dos positivos NO han participado en el entrenamiento. Toda la plantilla ha pasado nuevos PCR hace unos minutos, justo antes de volver a casa. #rcde. Más en @ESPORTSCOPE desde las 15:05. https://t.co/GSW4P7tHrV