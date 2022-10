Dos goles de Dubasin para el Albacete dejan más tocado al colista Leganés

El Leganés cayó en el estadio de Butarque contra el Albacete (1-2) en un duelo donde se adelantó pronto pero que dejó escapar de manera repentina en el arranque de la segunda mitad.



Situados últimos en la clasificación, el enfrentamiento suponía un examen con aroma a final para los locales en el que solo importaba la nota y no lo mucho que se hubiera estudiado. El discurso, con cierta base, de que los blanquiazules no tenían los puntos que habían merecido en el inicio de la temporada había dejado de valer y no quedaba otra que conseguirlos, al precio que fuese.



Por ello salió el Leganés intenso, virtud que fue premiada con un gol. Su autor fue Fede Vico, transformando el penalti que había cometido sobre él mismo Riki. La ventaja dio cierta tranquilidad, pero no tardaron demasiado en reaccionar los visitantes para lucimiento del guardameta Dani Jiménez.



Convertido en protagonista absoluto del partido, en su primera intervención voló para sacar junto al palo un remate envenenado de Juanma. Y al filo del descanso se estiró lo indecible para desviar con una mano junto al larguero un testarazo de Olaetxea.



Para su desgracia, en esa jugada se hizo daño en el hombro. Y aunque salió de nuevo tras el intermedio algo más de quince minutos para realizar una meritoria parada más, acabó siendo sustituido por Riesgo. Eso sí, antes de que eso sucediera ya había encajado dos goles sin que pudiera hacer nada.



Y es que solo necesitó dos minutos el Albacete para remontar el tanto en contra gracias al acierto de Dubasin. El ariete igualó la contienda sorteando al portero después de recibir un gran pase de Álvaro Rodríguez y acto seguido aprovechó un error de Nyom en el salto para solventar con suavidad un mano a mano.



Pese a que aún quedaba más de media hora por jugar, de ese varapalo ya no se levantó el anfitrión. Desnortado, carente de profundidad y sin saber cómo generar incertidumbre; el resto fue un querer y no poder. Una vez más no hubo reproche para el esfuerzo, pero de nuevo la prueba acabó en suspenso. Y eso es preocupante.

Ficha del partido

1 - Leganés: Dani Jiménez (Riesgo, min.62); Miramón, Nyom, Jorge Sáenz, Josema (Durmisi, min.46); Fede Vico (Juan Muñoz, min.78), Undabarrena, Pardo (Cissé, min.62), Naim (Shibasaki, min.46); Parzyszek y Arnáiz.



2 - Albacete: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Djetei, Boyomo, Alonso; Mesa (Maestre, min.90), Olaetxea, Riki (Glauder, min.82), Manu Fuster (Juan María, min.90); Juanma (Javi Martínez, min.74) y Dubasin (Dani González, min.90).



Goles: 1-0, min.6: Fede Vico, de penalti. 1-1, min.50: Dubasin. 1-2, min.52: Dubasin.



Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Amonestó por parte del Leganés a Pardo (min.32), Fede Vico (min.41), Durmisi (min.65) y Nyom (min.82).



Incidencias: encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 7.623 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados fallecidos en el Estadio de Kanjuruhan en la Isla de Java (Indonesia).