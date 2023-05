El Albacete se pega una fiesta en Ibiza

El Albacete tumbó este domingo al Ibiza en su campo Palladium Can Misses y le endosó un contundente 0-5, con lo que el cuadro manchego se afianza en la sexta plaza de LaLiga SmartBank, que da acceso a la disputa de la promoción de ascenso.



Los intentos de hacer un partido digno por parte de un equipo celeste, ya descendido a Primera RFEF, no pudieron con la efectividad y superioridad de los manchegos, que no perdonaron ante la portería de Germán, y sacaron la manita con los cinco tantos que firmaron Fran Álvarez, Dubasin, Manu Fuster, Higinio y Mesa.



Tras una primera parte más igualada a pesar del cero a dos, marcado por Fran Álvarez y Dubasin, con dos asistencias de Lander Olaetxea, los ibicencos se diluyeron en la segunda mitad ante el poderío ofensivo desplegado por los manchegos, que marcaron otros tres tantos de Manu Fuster, Higinio y Mesa.

FICHA DEL PARTIDO

0 - Ibiza: Germán; Grima, Serrano, Grillo, Vázquez; Coke (Alarcón, m.55), Isma Ruiz, Diop (Kaxe, m.55), Suleiman (Nolito, m.70); Ekain (Julis, m.54) y Herrera (Sánchez, m.71).

5 - Albacete: Altube; Isaac (Álvaro R, m.36), Ros (Maikel Mesa, m.73), Glauder, Alonso; Riki, Olaetxea, Alvarez (Higinio, m.64); Dubasin (Bolivar, m.73), Escriche (Rodri, m.64) y Fuster.

Goles: 0-1, M.29: Fran Álvarez; 0-2, M.38: Dubasin; 0-3, M.47: Manu Fuster. 0-4, M.81: Higinio. 0-5, M. 91: Mesa.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano) que amonestó a los locales Suleiman (m. 25), Herrera (47+), Coke (min. 50) e Isma Ruiz (min.67) y al visitante Isaac (min. 24).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo novena jornada de La Liga SmartBank disputado en el Estadio Palladium Can Misses.