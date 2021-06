El Rayo vence en Butarque y se cita en la final del ascenso a LaLiga Santander con el Girona

Andoni Iraola, en Tiempo de Juego: "Lo importante era entrar en playoff porque luego nunca se sabe" El técnico del Rayo Vallecano ha atendido a Tiempo de Juego desde el autobús del equipo, de regreso tras haber ganado en Butarque y haberse clasificado para la final del playoff.









El Rayo Vallecano peleará ante el Girona por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español tras imponerse al Leganés por 1-2 en el choque de vuelta disputado en el estadio de Butarque, después de haber ganado también en la ida por 3-0.



Salieron los locales preparados para morir pero dispuestos a matar en el proceso. Para ello, un planteamiento atrevido en busca del gol tempranero que incitara a la esperanza. No llegó a la primera, un golpeo de falta de Pardo que se fue alto. Ni a la segunda, un centro medido desde la derecha que no tocó Miguel por poco.



Pero a la tercera, a los once minutos, una asistencia desde el costado zurdo de Jonathan Silva la remató Róbér Ibáñez al fondo de las mallas. Inoculado el miedo, y con los dos centrales contrarios amonestados antes del cuarto de hora, bajó la intensidad hasta que al filo del descanso Róber Ibáñez acarició el palo tras una acción individual. La réplica la puso Fran García con un tiro cerca de la escuadra.



De los vestuarios salieron los de la franja voluntariosos ante un conjunto leganense más preocupado de no encajar, para construir desde ahí la remontada, que de buscar el segundo por la vía rápida. No consiguió su objetivo, ya que una falta botada por Trejo la desvió Sergio González hacia su propia portería equilibrando la contienda.



No fue el varapalo definitivo ya que aún marcarían uno más los visitantes gracias a una impecable triangulación de Fran García a la que dio continuidad Isi con un pase de la muerte culminado por Andrés. La guinda a una eliminatoria que deja al equipo de Vallecas a un paso del ansiado objetivo de subir.



- FICHA DEL PARTIDO:

1 - Leganés: Riesgo; Palencia, Omeruo, Javi Hernández, Jonathan Silva (Sergio González, min.52); Róber Ibáñez (Sabin Merino, min.73), Rubén Pérez (Diego García, min.73), Pardo, Bua (Avilés, min.60); Juan Muñoz (Eraso, min.60) y Miguel.



2 - Rayo Vallecano: Luca; Mario, Saveljich (Velázquez, min.46), Catena, Fran García; Isi, Óscar Valentín (Mario Suárez, min.74), Comesaña, Álvaro (Martos, min.74); Qasmi (Andrés Martín, min.57) y Trejo (Antoñín, min.82).



Goles: 1-0, min.11: Róber Ibáñez. 1-1, min.67: Sergio González (p.p). 1-2, min.80: Andrés Martín.



Árbitro: López Toca (Comité cántabro). Amonestó a Saveljich (min.4), Catena (min.14), Rubén Pérez (min.24), Sergio González (min.65), Javi Hernández (min.83).



Incidencias: encuentro de vuelta de las semifinales de los playoffs de ascenso a LaLiga Santander disputado en el estadio de Butarque ante 1.500 espectadores.