El Deportivo Alavés ocupa plaza de ascenso directo tras su triunfo frente al Leganés

Rober González, con dos goles, devolvió este domingo al Deportivo Alavés a puestos de ascenso directo nueve jornadas después, tras reponerse al empate que consiguió el Leganés que, con el 2-1, sigue sin ganar en el estadio de Mendizorroza.



El atacante extremeño adelantó a los babazorros antes del descanso y volvió a hacerlo en el minuto 83, tras la igualada conseguida por Jorge Miramón tras pasar por vestuarios.



La escuadra vasca aprovechó los resultados de sus rivales directos y saltó hasta la segunda posición gracias a sus 65 puntos, uno menos que el líder, el Eibar.



El Leganés se frenó en secó tras dos victorias consecutivas y se coloca siete puntos por encimar de los puestos de descenso.



El Alavés salió con brío y con la idea clara de plantarse rápido en la meta rival. Sin embargo, el equipo albiazul no estuvo fino para solventar la presión defensiva de un Leganés bien plantado.



La primera ocasión clara fue para el argentino Nahuel Tenaglia que pudo rematar un saque de esquina, que se marchó por encima de la portería de Asier Riesgo.



El balón parado fue el arma con la que los locales generaron más peligro. De hecho, Jon Guridi también encontró el remate en otro córner en los primeros intentos de un Alavés protagonista.



El Leganés no renunció a subir las líneas para que los vascos no estuvieran cómodos, conscientes de que faltaban ideas en la creación con la ausencia de Salva Sevilla.



En este caso los babazorros fueron más directos e intentaron aprovechar la presión al balón, ante la paciencia de los madrileños, que no renunciaron a salir con jugadas elaboradas, pero ni Fede Vico ni Juan Narváez podían aparecer para darle continuidad a los ataques pepineros y el Alavés se hizo fuerte en la zona ancha.



Jon Guridi y Antonio Blanco crecieron con el paso de los minutos, el Alavés lo noto y comenzó a sumar efectivos en sus acciones ofensivas.



La estrategia marcó el camino y el primer gol de la noche llegó desde un saque de banda. Asier Villalibre ganó su espacio para recibir en el cuerpo a cuerpo y colgó de espaldas un balón que remató de cabeza Rober González.



Fue la última jugada importante de una primera mitad en la que se le vio más a Asier Riesgo que a Antonio Sivera.



Rober González fue protagonista de nuevo en el arranque de la segunda mitad al caer en el área, con la posterior petición de penalti por parte de la grada de Mendizorroza que no dejó de apoyar a los suyos.



Cabía esperar una salida pepinera con más ímpetu y los de Carlos Martínez lograron el gol en su primer disparo a puerta. Un gran desmarque de Jorge Miramón, que ganó la espalda a la defensa local por el flanco derecho, acabó con el gol del futbolista maño, que no dio opción a Sivera con un disparo muy potente para empatar el choque en el minuto 54.



El gol dejó noqueado por momentos al conjunto vasco y animó al Leganés que estuvo cerca de darle la vuelta al partido en cuestión de minutos, pero Jon Karrikaburu no acertó con un testarazo picado.



Pero el Alavés reaccionó y recuperó sensaciones. Los de Luis García Plaza volvieron a llevar la voz cantante, aunque el conjunto madrileño tenía más seguridad en sus salidas con el balón.



Aparecieron Jason, Villalibre y Miguel, pero entre la defensa visitante y la falta de puntería, los alavesistas no pudieron mover el marcador.



Rober tuvo en sus botas el segundo tanto, pero Asier Riesgo lo evitó con una parada fundamental, mientras Jon Karrikaburu esperaba su oportunidad en el otro lado del terreno de juego.

El extremeño se redimió poco después al culminar un contragolpe albiazul con un gran disparo con la pierna izquierda, inalcanzable para el portero pepinero.



El Leganés buscó la igualada por segunda ocasión en el partido, pero lo hizo con más corazón que fútbol y se encontró con un Alavés seguro, que no tomó riesgos y aseguró la victoria tras dos empates consecutivos.

Ficha del partido

2 - Alavés: Sivera; Javi López, Duarte, Laguardia, Tenaglia (Arroyo, min.68); Blanco (Moya, min.82), Guridi; Rioja, Jason (Miguel, min.68), Rober (Balboa, min.85); y Villalibre (Alkain, min.85).



1 - Leganés: Riesgo; Josema, Jorge Sáenz, Omeruo, Jorge Miramón (Nyom, min.61); Neyou (Pardo, min.46), Cisse (Qasmi, min.86), Narváez, Fede Vico (Navarro, min.79); Karrikaburu y José Arnáiz (Shibasaki, min.46).



Goles: 1-0, m.40: Rober. 1-1, m.54: Miramón. 2-1, m.83: Rober.



Árbitro: Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Jason (min.15), Rober (min.44) y Blanco (min.75) y a los visitantes Cisse (min.37), Shibasaki (min.58), Omeruo (min.70) y Qasmi (min.88).



Incidencias: Partido correspondiente a trigesimoséptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 12.218 espectadores.