Cruce de declaraciones entre Babin y Borja Bastón: "Han ganado, pero que no se pasen tres pueblos"

Babin: "Han ganado, pero que no se pasen tres pueblos"

Jean-Sylvain Babin, defensa del Sporting de Gijón, explicó este sábado que los jugadores del Oviedo, ganadores por 0-1 en El Molinón, "han querido celebrar la victoria delante" de los ultras del club rojiblanco, al tiempo que manifestó que su rival ha vencido, "pero que no se pasen tres pueblos", y añadió que sus adversarios "no saben ganar".

"Han querido celebrar la victoria delante de nuestro ultras y no lo aceptamos. Han ganado, no sé si justo o injusto, pero que no se pasen tres pueblos", expresó en declaraciones a 'Gol' al término del encuentro, que acabó con varios enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos sobre el terreno de juego antes de retirarse a los vestuarios.

"Tampoco saben ganar ellos", dijo Babín sobre el Oviedo después del partido, del que admitió que su equipo está "muy triste" por la derrota por sus aficionados, ya que ha sido una "temporada muy dura" y querían darles "una alegría, pero no ha podido ser".

El defensa aseguró que "para nada" le ha parecido justo el resultado. "Ha habido ocasiones para los dos partes, para los dos equipos, pero no somos efectivos", lamentó.

Borja Bastón: "Han perdido, estaban frustrados y hay que pagarlo con algo"

orja Bastón, delantero del Real Oviedo, explicó este sábado, tras el triunfo de su equipo en El Molinón por 0-1, que los jugadores del Sporting de Gijón "han perdido, estaban frustrados y hay que pagarlo con algo" en referencia a las diversas tanganas que han sucedido sobre el terreno de juego al término del encuentro.

"Al final es un derbi, hay mucha tensión y al final la frustración tiene que salir por algún lado. Han perdido, estaban frustrados y hay que pagarlo con algo", apuntó en declaraciones a 'Gol', donde expuso que este partido "son más que tres puntos, se juega el honor" y su equipo ha salido "victorioso".

"Hemos hecho un buen partido", valoró Borja, que se tiró "con todo" para meter el gol de la victoria, el 0-1. "No sé si será mío, pero lo importante es que hemos ganado. Hemos dado un paso importante. Era un partido muy complicado, seguimos en la lucha (por la promoción de ascenso) y con ganas de más", afirmó.