El Málaga se complica la permanencia

El Málaga y el Huesca igualaron a cero en un partido vital para el equipo andaluz en su empeño de conseguir la permanencia, pero desaprovechó la única oportunidad clara de gol que tuvo, un penalti señalado a instancias del VAR que lanzó Rubén Castro y paró Andrés Fernández.



El partido comenzó intenso, con el equipo oscense bien situado en el campo, sin fisuras atrás, y un conjunto malagueño que, espoleado por el público, que llenó La Rosaleda, intentaba imponerse en los duelos individuales con Febas, Fran Villaba, Chavarría y Rubén Castro como jugadores más incisivos.



El Málaga dominaba, pero no llegaba con peligro al área del Huesca, que se defendía las embestidas de su rival e intentaba salir al contragolpe.



Los minutos transcurrían y no pasaba nada en ambas áreas, con un Málaga escaso de ideas ofensivas y un Huesca demasiado conservador, pero a gusto en el campo.



El dominio del Málaga era total cuando se llegó al descanso, pero le era imposible encontrar un hueco por donde romper la cerrada defensa del Huesca.



El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, empezó a mover el banquillo tras el descanso viendo que su equipo no generaba las oportunidades necesarias para marcar. Entró el mediocentro Luis Muñoz por Jozabed Sánchez, pero el decorado no cambió.



La mejor ocasión fue para el Huesca. En un desajuste defensivo local, el balón llegó al lateral derecho Andrei Ratiu y su disparo lo desvió el guardameta Rubén Yáñez (m.56).



La Rosaleda enmudeció. El Málaga cambió el sistema con dos centrales y la entrada del extremo Lago Junior por el argentino Esteban Burgos.



Esta decisión, buscando más profundidad, dejó desguarnecida a la zaga malaguista, lo que aprovechó el Huesca, que adelantó líneas y tuvo varias llegadas con mucho peligro.



El partido pudo cambiar en el minuto 80 con un penalti pitado a favor del Málaga, tras avisar el VAR al colegiado, por una falta sobre el central Alberto Escassi. Lo lanzó Rubén Castro y Andrés Fernández evitó el gol.



El Málaga fue a la carga en los instantes finales, pero la presión, los nervios y la necesidad impidieron que lograra un triunfo fundamental. Está a seis puntos de la permanencia cuando restan cuatro jornadas para que concluya el campeonato.





FICHA DEL PARTIDO

0 - Málaga: Rubén Yáñez; Delmás, Esteban Burgos (Lago Junior, min.58), Juande, Escassi, Cristian (Appiah, min.88); Chavarría (Álex Calvo, min.64), Jozabed (Luis Muñoz, min.46), Febas; Fran Villalba, Rubén Castro (Fran Sol, min.88).



0 - Huesca: Andrés Fernández; Andrei Ratiu, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Florián Miguel, Marc Mateus (Vilarrasa, min.74); Timor, Sielva (Tomeo, min.58); Javi Martínez (Lombardo, min.58), Obeng (Kante, min.74), Juan Carlos (Nieto, min.86).



Árbitro: José Antonio López Toca (Comité Cántabro). Amonestó a los locales Luis Muñoz (min.49), Febas (min.63) y Cristian (min.67), y a los visitantes Juan Carlos (min.38) y Timor (min.47). Mostró amarilla al técnico del Málaga, Sergio Pellicer (min.72), y roja a dos integrantes del cuerpo técnico del Huesca.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima octava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda ante 30.000 espectadores.