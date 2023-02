El Eibar resiste con uno menos y hunde al Lugo

El Eibar se repuso de las últimas derrotas con una victoria (0-2) de resiliencia en el Anxo Carro, donde tuvo que mantener el tipo después de quedarse con diez en el tiempo añadido del primer acto.



La derrota deja muy tocado al Lugo, que encajó el segundo tanto en las postrimerías del duelo.



Un penalti, con intermediación del videoarbitraje, permitió a los eibarreses adelantarse en la recta final del primer periodo y Jon Bautista aprovechó en los estertores del segundo tiempo un error de Alberto Rodríguez para sentenciar.



El técnico del Lugo introdujo una revolución en el once con cinco novedades respecto al anterior partido, el debut como titulares de Pantic, Gui Guedes y Antoni López y la vuelta al once de Manu Barreiro y Jordi Calavera. Los rojiblancos propusieron en los primeros minutos y Sebas Moyano dio el primer aviso con un disparo que tocó en Venancio y acabó en córner.



El Eibar, plagado de bajas, respondió con las acciones de fuera adentro de Troncho en la banda derecha. Lo intentó en dos ocasiones con disparos al palo corto que exigieron a Whalley. En la segunda, los eibarreses estaban con diez por la lesión de Imanol García, que se produjo él solo una dolencia en la pierna derecha.



Los locales se animaron con las individualidades de una de sus últimas incorporaciones, el portugués Gui Fuedes. Un centro suyo acabó en el larguero a los 27 minutos y en la acción a balón parado El Hacen reclamó un agarrón de Javi Muñoz que no fue castigado.



El portugués volvió a aparecer pasada la media hora, esta vez para asistir a Manu Barreiro, que puso a prueba a Luca Zidane con un toque sutil.



El VAR intervino por primera vez para corregir la decisión de De la Fuente Ramos de castigar fuera del área una mano de Pantic. Desde los once metros, Stoichkov batió a Whalley, al que no le sirvió de nada adivinar las intenciones de su rival.



El Eibar pudo irse al descanso con un gol más (un remate de Nolaskoain al larguero), pero se fue con un jugador menos por la expulsión, VAR mediante, de Javi Muñoz por una entrada fortuita, pero peligrosa, a Andoni López.



El Lugo propuso cambios tras el descanso, primero con la entrada de Cuéllar en lugar de un centrocampista defensivo, después, con un segundo delantero, Scepovic, y más tarde con la inclusión de Xavi Torres, que está pendiente de cumplir una condena de 22 meses de inhabilitación en el fútbol profesional por amaño de partidos.



El Eibar resistió y el Lugo apenas encontró huecos. Solo una genialidad de Sebas Moyano comprometió a los vascos cuando el partido entró en el último cuarto de hora.



Whalley impidió que los eibarreses igualaran con un disparo de Matheus a pase de Bautista (m.87), lo que permitió a su equipo llegar con vida a los últimos minutos, en los que Manu Barreiro pudo empatar tras asistencia de Zé Ricardo.



Los lucenses embotellaron al Eibar, pero sus ataques no prosperaron y Jon Bautista finiquitó el partido tras un error de Alberto Rodríguez.

FICHA DEL PARTIDO

0 - Lugo: Whalley; Calavera (Xavi Torres, m.65), Pantic (Idrissa, m.84), Alberto Rodríguez, Andoni López (Zé Ricardo, m.60); Gui Guedes, El Hacen (Cuéllar, m.46), Señé; Baena (Scepovic, m.60), Manu Barreiro y Sebas Moyano.



2 - Eibar: Luca Zidane; Arbilla, Venancio, Berrocal, Imanol (Sergio Álvarez, m.20); Nolaskoain, Matheus; Troncho, Javi Muñoz, Rahmani (Corpas, m.70); y Stoichkov (Bautista, m.84).



Goles: 0-1, M.40: Stoichkov, de penalti. 0-2, M.92: Bautista.



Árbitro: De la Fuente Ramos, del comité castellano-leonés. Expulsó a Javi Muñoz (m.49+), del Eibar, con roja directa. Mostró amarilla a Pantic (m.38) y Xavi Torres (m.77), del Lugo; y a Matheus (m.77) y Corpas (m.82), del cuadro vasco.



Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 2.786 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria.