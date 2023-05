El Málaga pone otro borrón a su pésima temporada

El Málaga y el Ibiza protagonizaron este sábado el partido de los descendidos, que acabó con empate a un gol con tantos de Appiah, en una de las dos ocasiones que tuvo durante los 90 minutos, y Juan Ibiza en el último suspiro.



El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, quería terminar con una victoria la horrible temporada de su equipo y alineó un once de garantías ante un Ibiza con cambios que se resistía a terminar su periplo por LaLiga SmartBank con una derrota.



El conjunto ibicenco tuvo la ocasión de desnivelar el marcador en el minuto 3 con un lanzamiento del lateral izquierdo Javi Vázquez que atrapó el guardameta Rubén Yáñez. El Málaga dominaba, pero su estrategia ofensiva era tan pobre que en 30 minutos no había realizado un disparo a la portería defendida por Germán.



La afición malaguista, que no fue numerosa esta vez -faltaban los seguidores de la grada de animación, que accedieron al estadio en el minuto 25 en señal de protesta por el descenso-, no estaba conforme con el insulso juego de su equipo y en algunos momentos le mostró su desaprobación.



El Ibiza, a pesar de su escaso dominio, se defendía bien y buscaba a la contra crear peligro con disparos como el que protagonizó Coke en el minuto 33 y que rozó el larguero. Los locales ni lo intentaban, mareando el balón una y otra vez, con pases cortos, sin profundidad y excesiva conducción.



El primer acercamiento con peligro del Málaga llegó en el minuto 36, por una jugada personal del lateral izquierdo Cristian Gutiérrez, que, excesivamente escorado, intentó sorprender a Germán, pero éste, muy atento, despejó el balón.



El descanso llegó con el 0-0 y con una bronca monumental de la afición a los jugadores malaguistas.



El decorado en la segunda parte no cambió en exceso, con un Málaga algo más volcado en el área rival, pero con las mejores ocasiones para el Ibiza. El experimentado delantero Nolito pudo marcar, pero volvió a intervenir Rubén Yáñez.



No pasaba nada en un aburrido partido hasta que el extremo del Málaga Appiah, que salió en el segundo tiempo por Aleix Febas, fabricó una jugada personal que finalizó con un disparo desde la frontal que entró pegado al poste izquierdo de la portería de Germán.



Fue el primer disparo del Málaga a portería en el minuto 61. El gol desató a los malaguistas, que comenzaron a asediar al Ibiza y Pablo Chavarría pudo sentenciar, pero Germán lo evitó.



Los cambios en ambos equipos se sucedían para premiar, sobre todo en el Málaga, a jóvenes de la cantera, para que se vayan acostumbrando a lo que se les avecina la próxima temporada en Primera Federación.



Cuando el encuentro llegaba a su fin, una falta lanzada por Javi Vázquez no pudo atajarla Rubén Yáñez y, en el área pequeña, e Juan Ibiza marcó sin oposición.





FICHA DEL PARTIDO

1 - Málaga: Rubén Yáñez; Ramalho, Juande, Escassi (Bilal, min.58), Cristian; Chavarría, Luis Muñoz, Febas (Appiah, min.46), Álex Calvo (Rafa, min.77); Fran Villalba, Rubén Castro (Loren, min.77).



1 - Ibiza: Germán; Fran Grima (Sánchez, min.85), Martín, Mauro, Juan Ibiza, Javi Vázquez; Alarcón (Xairo, min.85), Isma Ruiz (Appin, min.70); Coke (Julis, min.70), Herrera, Nolito (Suleiman, min.62).



Goles: 1-0, M.61. Appiah. 1-1, M.90. Juan Ibiza.



Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Álex Calvo (min.25), Escassi (min.32), Bilal (min.87) y Rafa (min.91), y a los visitantes Javi Vázquez (min.55) y Suleiman (min.70).



Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda ante 12.000 espectadores.