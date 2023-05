El Ibiza se despide ante su afición con victoria

Lucas Alcaraz ha utilizado el último encuentro de la escuadra celeste disputado en Ibiza en Segunda División ante el Real Zaragoza para permitir el debut de dos jugadores -Chanza y Palacios- y volver a dar minutos al delantero Alejandro Sánchez.



La combinación no le salió mal al ser Sánchez, que debutó ante el Albacete jugado 19 minutos, el autor del único tanto que subió en el marcador del Estadio Palladium Can Misses y después de que el Real Zaragoza viera anulado un gol de Iván Azón por fuera de juego en el primer tiempo.



Solo habían pasado dos minutos desde que Sánchez pisara el terreno de juego cuando Javi Vázquez envió un centro al área que Alejandro remató con la izquierda por el centro de portería y colando el balón en la red de Alvarez.



El segundo tiempo tuvo un claro dominador y fueron los celestes, sabedores que era su última aparición ante su afición y luciendo la camiseta correspondiente a LaLiga SmartBank.



El conjunto maño fue perdiendo fuelle salvo en los últimos minutos del encuentro donde la ofensiva sobre la portería de Chanza se incrementó sin lograr colar el balón.



En la última jugada y tras un disparo por falta, Chanza logró sacar el balón y aunque todo el conjunto maño se replegó en el área contraria, no pudieron firmar tablas.



El primer tiempo se caracterizó por un juego lento en el que si algún conjunto tuvo una mínima ventaja fue el de Escriba.



Los maños solo necesitaron un cuarto de hora para ejecutar la primera ocasión clara del encuentro con un pase de Mollejo que acaba rematando Iván Azón desde el lado derecho, marchándose el balón por el lateral.



Pasada la media hora de juego, Azón la volvió a tener en sus pies y remató con la izquierda un balón que, previamente, se había estrellado contra el larguero. Un gol que no subió al marcador por fuera de juego y tras revisión del VAR.



Los de Alcaraz solo lograron acercarse a la portería de Álvarez a tres minutos del final de la primera parte con un remate de Ekain, que recogió Suleiman para que luego fuera despejado por Lluís López.

FICHA DEL PARTIDO

1 UD Ibiza: Germán (Chanza, min.82); Grima, Javi Serrano, Mauro, Grillo, Javi Vázquez; Appin (Coke, min. 73), Alarcón; Suleiman (Sánchez, min. 68), Ekain (Nolito, min. 68), Herrera (Palacios, min 82).



0 Real Zaragoza: Alvarez; Larra, A. Frances, Lluís López, Gabi F. (Nieto, min. 68); Bermejo (Puche, min. 30), Manu Molina (Alarcón, min. 80), Jaume (Valentín Vada, min. 80), Bebé, Mollejo (Makhtar, min. 68), Ivan.



Gol: 1-0. M.70: Alejandro Sánchez.



Árbitro: Galech Apezteguía (Comité Navarro) que amonestó al local Fran Grima (m. 76) y a los visitantes Gabi Fuentes (m. 8), Jaume (min. 66)



Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima primera jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Palladium Can Misses.