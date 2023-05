El Leganés certifica la permanencia

El Leganés jugará la temporada que viene en Segunda División tras vencer con mucha superioridad (0-3) al Burgos que mostró uno de sus peores partidos de la temporada, especialmente en defensa donde evidenció una notable falta de contundencia que pasó factura a los de Calero.



Con esta victoria los de Carlos Martínez certifican la salvación gracias al doblete de Cisse y el tanto de José Arnaiz mientras que el Burgos se olvida de su sueño de jugar el playoff de ascenso definitivamente.



Karrikaburu generó mucho peligro desde el principio; de hecho en apenas dos minutos disparó con peligro en dos ocasiones la portería de Caro que sintió un mal gesto y a los diez minutos de juego tuvo que ser sustituido por Dani Barrio, mientras su equipo tenía el balón y el Leganés buscaba sorprender en un balón largo.



Un partido de ida y vuelta, primero Gaspar Campos estuvo a punto de sorprender a Riesgo y después fue un lanzamiento de Fran García, pero no había un claro dominador.



El Leganés se fue creciendo y fue completando una gran primera parte dejando atrás a los burgaleses que se veían sobrepasados por la presión alta impuesta por el equipo de Carlos Martínez que hizo cometer muchos errores a los de Julián Calero.



En uno de esos errores en la salida de balón del Burgos, Córdoba despejó mal y Cissé recuperó el balón en área rival para plantarse solo frente a Dani Barrio, pero con toda tranquilidad pisó el balón ante el portero y tras un pequeño rebote definió a puerta vacía.



El Leganés quiso más y en el descuento de la primera parte llegó el segundo pepinero, tras una gran acción de Arnaiz que aprovechó la poca contundencia de la defensa del Burgos para dejar el camino encarrilado y la permanencia en segunda.



El Burgos salió mejor que el Leganés en esta segunda mitad, la entrada de Atienza dio consistencia en la defensa y Valcarce hizo jugar al equipo hasta que se formó una pequeña tangana tras una acción de Josema con Areso y el Burgos, muy caliente, no defendió bien una segunda oportunidad del Leganés y Cissé no perdonó de nuevo ante Dani Barrio.

FICHA DEL PARTIDO

0 - Burgos CF: Caro (Dani Barrio min 12), Areso, Córdoba, Grego Sierra (Atienza min 46), Fran García, Raúl Navarro, Elgezabal, Mumo (Valcarce min 46), Curro, Gaspar y Artola (Mourad min 46).



3 - CD Leganés: Riesgo, Miramón (Omerou min 90), Nyom (Fede Vico min 46), Jorge Saenz, Sergio, Josema, Undabarrena, Neyou, Cisse (Lalo min 89), José Arnaiz y Karrikaburu.



Goles: 0-1 M.39: Cisse. 0-2 M.45: José Arnaiz. 0-3 M.68: Cisse



Árbitro: González Esteban (comité vasco). Amonestó por los locales a Grego Sierra (min 18), Castel (min 32), Areso (min 66), Elgezabal (min 78) y por los visitantes José Arnaiz (min 66), Cisse (min 68)



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Smartbank celebrado en el Estadio Muncipal de Anduva ante 8.543 espectadores. El Burgos CF homenajeó a Raúl Navarro, que en la pasada jornada cumplió 100 partidos con el Burgos.